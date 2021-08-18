https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 kuyumcuya 264 bin lira 'rekabet ihlali' cezası

Tekirdağ'da anlaşarak ortak fiyat belirleyen kuyumculara rekabet kurumu para cezası verdi. 17 kuyumcu yaklaşık 264 bin lira ödeyecek.
18 Ağustos 2021 18:48
+Aa- Yazdır
17 kuyumcuya 264 bin lira 'rekabet ihlali' cezası

Bir merkez oluşturup fiyatları birlikte belirlediler. Ortak ekran kullanıp altın alışverişinde pazarlık şansını ortadan kaldırdılar. Ancak kuyumcuların bu hareketi cezasız kalmadı.

Kuyumcuların bu adımı, 2019 yılında Rekabet Kurumu'na yapılan şikayetle ortaya çıktı.

Altın alış-satış fiyatlarını birlikte belirlediler

Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki 17 kuyumcunun, altın alış-satış fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiasıyla başvuru yapıldı.

Ön araştırma sonrası dosya kabul edildi. Soruşturma açılmasına karar verildi. Delil, bilgi, belge, rapor, yazılı ve sözlü savunmalar değerlendirildi.

17 kuyumcuya 263 bin 818 lira ceza

Kurul, 12 Ağustos'ta oy birliğiyle nihai kararını verdi. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kuyumcuya toplam 263 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.

Kuyumcuların kararın iptali için 60 günlük süre zarfında idari yargıya başvurma hakkı bulunuyor.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
18 Ağustos 2021 17:33		 Ankara'da, vergi dairesi müdürlerinin yerleri değişti
18 Ağustos 2021 15:14
D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
18 Ağustos 2021 14:38		 Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
18 Ağustos 2021 14:00
Türkiye aşılamada 8. sıradaki yerini koruyor
18 Ağustos 2021 13:12		 Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
18 Ağustos 2021 12:37
Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor
18 Ağustos 2021 12:22		 Bilim Kurulu toplanıyor!
18 Ağustos 2021 11:50
AFAD yangın ve sel afetleri için toplanan yardım miktarını açıkladı
18 Ağustos 2021 11:36		 TSK, sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
18 Ağustos 2021 11:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:24 - Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı19:21 - Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor19:19 - Eda öğretmen, sokak köpekleri için tayini reddetti19:16 - Ak Parti'den sosyal medya açıklaması: Ceza olmayacak19:15 - Belediye çalışanı trafik kazasında yaşamını yitirdi19:13 - 'İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükü yüzde 76'
18:59 - Erdoğan: Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları TMV devredildi18:48 - 17 kuyumcuya 264 bin lira 'rekabet ihlali' cezası18:44 - Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Acıyorum haline18:38 - Şehidin son sözleri: 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara'18:33 - Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı18:23 - Selde evi yıkıldı, 3 yıl daha kredisini ödeyecek
18:17 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:16 - Kanarya Adaları'na giden bir teknede aç ve susuz kalan 47 kişi öldü18:08 - Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı18:06 - Yıldız futbolcunun acı günü! Doğmamış bebeği koronadan hayatını kaybetti17:59 - GS'den 'Marcao' kararı: Takımdan ayrı çalışacak
17:52 - Cami yıkımına gelen İBB'yi mahkeme kararı durdurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV indirimine full paketli engel
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
Matematik öğretmeni, nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti
KDK'dan ücretli öğretmenleri sevindirecek tavsiye kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Öğrenme kulesi 1
Miras kavgası 3
halil cibran 1
Çocukluğunu özlemek 3
Eda Kırkıcı Yıldız 1
kalbe öküz oturması hissi 1
sözlükte yalnız kalmak 1
Emelkoca 3
Acaba yaşamak 1
ah bu şarkıların gözü kör olsun 3
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Gürbel Geçici 8 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam