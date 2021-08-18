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Erdoğan: Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları TMV devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.
18 Ağustos 2021 18:59
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Erdoğan: Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları TMV devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum."

"(Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafı) Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız."
Anadolu Ajansı
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