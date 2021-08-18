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Belediye çalışanı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü personeli olan Muhammet Dönmez (42), kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.
18 Ağustos 2021 19:15
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Belediye çalışanı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. T.A. yönetimindeki 48 BF 743 plakalı otomobil, karşı yönden gelen MUSKİ Genel Müdürlüğü personeli, evli ve 1 çocuk babası Muhammet Dönmez yönetimindeki 48 U 0589 plakalı motosikletle çarpıştı. Başında kaskı bulunan Dönmez, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Muhammet Dönmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yayınladığı taziye mesajında, "Muhammet evladımızı yaşanan bir trafik kazasında ne yazık ki kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum" dedi.
DHA
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