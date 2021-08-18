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Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor

Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin hasatla başladığı fındık mesaisi, Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki cep, kaldırım ve harmanlarda kurutma işlemiyle sürüyor. Son dönemde yağışlar nedeniyle fındığın verimli kurutulamadığını belirten üreticiler, rekolte kaybından endişe ederken, bölgede güneşli havayı bekliyor.
18 Ağustos 2021 19:21
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Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor

Karadeniz Bölgesi'nde fındığını toplayan üreticiler, kurutma işlemine geçti. Bölgede yağışların devam etmesi ile birlikte fındıkta kurutma işlemi için Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımları tercih eden üreticiler, yol kenarlarında oluşturdukları tezgahlarda taze fındık satışı da yapıyor. Kaldırımlara döktükleri fındıkları zaman zaman havalandıran üreticiler, yaklaşık 1 hafta boyunca kurdukları çadırlarda ve araçlarında kalıyor. Üreticiler, kurutma işlemi sırasında fındığın yağmurdan zarar görmemesine ise dikkat ediyor. Üreticiler, yağış sırasında yanlarında getirdikleri brandayı fındıkların üzerine serip, önlem alıyor. Rekolte kaybından endişe eden üreticiler, fındıklarının kuruması için bölgede güneşli havayı bekliyor.

'YÜKSEK KESİMLERDE YAĞMUR DİNMİYOR'

Yağışların hem fındığı toplarken hem de kurutma sırasında fındıkta rekolte kaybına neden olduğunu anlatan fındık üreticisi Hüseyin Duran, "Yüksek kesimlerde yağmurlar hiç dinmiyor, devam ediyor. Yağışlar olduğu için de tarlaya girip fındığı toplayamadık. Topladığım kadarını getirdim, burada kara yolu kenarına serdim, kurutmaya çalışıyorum ama günlerdir güneş yok. Fındık düzgün kurumadığı zaman yağlanıyor. Yağlandığı zaman da satarken ucuza gidiyor. Ben 4 gündür buradayım. Arabada yatıp kalkıyorum. Buradan eve geçmeye vaktim yok. Fındığı bırakamıyorum. Çalınmasının yanı sıra yağmur başladı mı hemen üzerini branda ile örtmek zorundayım. Branda sağlamsa koruyor ama ne kadar çabalarsan çabala yanlardan illa su giriyor fındığa" dedi.

'GÜNEŞ OLMAZSA SIKINTI'

Günlerdir fındığı kurutamadığını ve başında nöbet tuttuğunu belirten Ali Rıza Murat ise "Köylerimizde düz arazi pek fazla bulunmuyor. Harman sıkıntısı var. Köylerimizde sahile nazaran yağmur biraz daha fazla. Kurutamıyoruz orada fındığımızı. Yağmur yağdığı için fındığı toplamak çok zaman aldı. Çalışmadığımız, tarlaya girmediğimiz günler oldu. Topladığım fındığı buraya serdim. 4 gündür burada aracımda kalıyorum. Şimdi fındığı patosa vurduracağım. Tane haline gelen fındığımı da kurutmak için güneşin gelmesini bekleyeceğim. Güneş olmazsa sıkıntı. Burada yağmur yüzünden çürüyen fındıklarım var" diye konuştu.
DHA
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