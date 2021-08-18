https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOGG Gemlik Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

TOGG'un resmi Twitter sayfasından, TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmalarının son durumunu gösteren bir video paylaşıldı-
18 Ağustos 2021 20:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TOGG'un resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan paylaşımda, "Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadeleri ile video yer aldı.

Video'da yer verilen bilgilere göre, TOGG Gemlik Tesisi'nin boya tesisinde 105 adet çelik kolon dikilirken, 4 bin 500 ton çelik montajı yapıldı. Ayrıca boya tesisinde 450 metrekare çatı sandviç panel montajı tamamlanırken, 2 bin 400 ton demir bağlandı ve 20 bin 600 metreküp beton döküldü.

Gövde tesisinde ise 252 adet prefabrik kolon montajı ile 2 bin 300 ton çelik montaj yapıldı. 7 bin 200 ton demirin bağlandığı gövde tesisinde 44 bin 500 metreküp beton döküldü.

340 adet prefabrik kolon montajının yapıldığı montaj tesisinde ise 3 bin 600 ton çelik montajı yapılırken, 65 bin 500 metreküp beton döküldü. Ayrıca montaj tesisinde 8 bin 900 ton demir bağlandı.

TOGG Gemlik Tesisi'nin enerji tesisinde de 1425 ton demir bağlanırken, 9 bin 628 metreküp beton döküldü ve 400 metrekare duvar işçiliği yapıldı. Su işleme tesisinde ise 1800 metreküp beton dökülürken, 360 ton demir bağlandı.

Tesisin giriş binasının 2 bin 100 metrekare temel yalıtımı yapılırken, giriş binasına 2 bin 800 metreküp beton döküldü, 520 ton demir bağlandı. Arıtma tesisinde ise 1100 metrekare temel yalıtım yapıldı, ayrıca 250 metreküp beton dökülürken 150 ton demir bağlandı.

Ayrıca TOGG Gemlik Tesisi'nin çevre duvarlarının da betonarme perde işleri tamamlandı.

TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu.

İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye ek istihdam sağladı
18 Ağustos 2021 20:28		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
18 Ağustos 2021 18:17
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
18 Ağustos 2021 17:31		 Dolar günü yükselişle tamamladı
18 Ağustos 2021 17:28
İkinci elde fiyatlar ne zaman düşecek?
18 Ağustos 2021 15:36		 Halıcılardan, bu bölümü seçen öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs
18 Ağustos 2021 15:12
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yüzde 20 büyüme hedefliyoruz
18 Ağustos 2021 12:25		 'TUSAŞ'ta, 10 bin mühendis çalıştırmayı planlıyoruz'
18 Ağustos 2021 11:14
Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
18 Ağustos 2021 10:45		 İş Bankası sorunu giderdiğini duyurdu
18 Ağustos 2021 10:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak21:18 - 'Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir'21:07 - Mahkeme kadını kusurlu saymıştı, Yargıtay'dan emsal karar!21:05 - Türkiye 1. doz aşılmada ABD'yi geçti21:03 - Diyarbakır'da 2 milyon liralık vurgun20:59 - Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti
20:54 - Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı20:52 - 1915 Çanakkale Köprüsü yoluna ses bariyerleri yerleştirildi20:49 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:28 - ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye ek istihdam sağladı20:25 - Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı20:14 - MAKÜ'de yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim verecek
20:12 - TOGG Gemlik Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor19:59 - Yolun karşısına geçmeye çalışan doktora otomobil çarptı19:53 - 12 yaş üstü çocuklar için aşı randevusu açıldı19:39 - Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü19:38 - Antik kent Patara'da ziyaretçi rekoru
19:37 - Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
ÖTV indirimine full paketli engel
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
KDK'dan ücretli öğretmenleri sevindirecek tavsiye kararı
Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Arabça 1
ah yandım ben allahım 2
Eda Kırkıcı Yıldız 1
kahvaltıda kıkırdamak 1
bir dolaşıp gelmek 1
Emelkoca 3
uzun bir aradan sonra görülen arkadaş 1
Acaba yaşamak 1
korkup kaçmak 1
Turhan tekin 1
SON İLANLAR
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 67 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 12 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Günbel 19 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Temizlik 5 İşçi Alacak
Aydın Kuşadası Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam