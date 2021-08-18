MAKÜ'de yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim verecek
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin yüz yüze yapılacağı bildirildi.
|18 Ağustos 2021 20:14
|+Aa- Yazdır
MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite senatosunun güz dönemi eğitim öğretime 27 Eylül'de gerekli önlemleri alarak, yüz yüze başlanmasına karar verdiğini belirtti.
Gençlere aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Korkmaz, "Bu dönemi sağlıklı biçimde tamamlayabilmemiz için aşılarınızı olmanızı sizden önemle rica ediyoruz. Görüşmek üzere." ifadesini kullandı.
Öte yandan, yüz yüze yapılacak derslerin seyreltilmiş sınıflarda bazı derslerin de "hibrit" denilen modelle uzaktan çevrimiçi yapılacağı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesine 820 milyon liralık destek
18 Ağustos 2021 13:46
|Diş Hekimliği Fakültesinde engelliler için özel klinik oluşturulacak
18 Ağustos 2021 12:46
|Türk bilim insanları yerli ve milli antikor test kiti geliştirdi
18 Ağustos 2021 11:35
|Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
18 Ağustos 2021 11:22
|YKS'de sıralamalar yükseldi, boş kontenjanlar artacak
18 Ağustos 2021 10:51
|2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık için son başvuru günü
18 Ağustos 2021 09:54
|Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Yüz yüze eğitim için aşı şart
18 Ağustos 2021 08:29
|Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor
17 Ağustos 2021 22:32
|Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
17 Ağustos 2021 20:40
|Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
17 Ağustos 2021 18:29