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ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye ek istihdam sağladı

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel:- "2021'in ilk yarısındaki sonuçlarımız, ŞOK Marketler olarak müşterilerimize 'kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak' taahhüdümüzü gerçekleştirdiğimizin göstergesidir"
18 Ağustos 2021 20:28
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ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye ek istihdam sağladı

ŞOK Marketler yılın ilk yarısında büyümesini sürdürürken 2 bin 700 kişiye daha iş imkanı sundu.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Buna göre ŞOK Marketler, 2021'in ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artırarak 13,2 milyar TL'ye yükseltti. Bu dönemde 596 yeni mağaza açan ŞOK Marketler'in toplam mağaza sayısı 8 bin 741'e, toplam çalışan sayısı da 38 bin 410'a ulaştı.

Öte yandan geçen yıl hayata geçirilen Cepte ŞOK uygulaması üzerinden verilen siparişlerin oranı da yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış gösterdi.

- "Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak en büyük gayemiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2021'in ilk yarısındaki sonuçlarının, ŞOK Marketler olarak müşterilerine "kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak" taahhütlerini gerçekleştirdiklerinin göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2020'de başlattığımız 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım' projesiyle tohum seçiminden raflara ulaşana kadar denetleyip takip ettiğimiz ve kalitesinden emin olduğumuz ürünleri müşterilerimizin sofrasına en avantajlı fiyatlarla ulaştırırken, Türkiye'nin her yerinden binlerce çiftçi ve üreticiye de emeklerinin karşılığını tam ve zamanında vererek destek oluyoruz. ŞOK Marketler olarak önemli önceliklerimizden biri olan kadınların ekonomiye eşit katılımına katkı sağlama hedefiyle projeler geliştirmeye devam ediyoruz. 38 bin kişiyi geçen ŞOK Marketler ailesi olarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve tedarikçilerimize verdiğimiz desteğin yanı sıra ülkemizin istihdam ve ekonomisine katkı sağlayarak büyümemizi sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı
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