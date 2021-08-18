1915 Çanakkale Köprüsü yoluna ses bariyerleri yerleştirildi

Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Savaştepe Otoyol Projesi'nin de içerisinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asya ve Avrupa yakalarında yer alan kuleler arasına mega blokların montajı sürerken, köprü bağlantı yol ve ulaşım akslarının da yapımı sürüyor.

Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle çalışma yürütülüyor. Her iki yakadaki kuleler arasına mega blokların montajı için mesai harcayan ekipler, karada kalan yol ve ulaşım bağlantı aksı çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda yer alan Gelibolu ilçesi Yülüce köyünde yaşayanların, araçların geçişi sırasında gürültüden etkilenmemeleri için bölgeye 1 kilometrelik uzunluk ve 3 metre yüksekliğinde çevreci ses bariyerleri yerleştirildi.

45 günde tamamlanan projede kullanılan kauçuk gürültü bariyerleri geri dönüşümlü malzemeden elde ediliyor. Avrupa standartları ve sertifikalarına sahip olan bariyerlerin yerli üretim olarak büyük ilgi uyandırıyor.

Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısına kesintisiz erişim

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşmaktadır. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin Güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak

Proje, tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" kapsamında, Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişiminin bir parçası olarak, Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak.

İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak

İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.

Asya ve Avrupa altıncı kez birleştirilmiş olacak

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.

Tabliyelerin yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajının yaz sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında 87 tabliye bloğu oluşturulacak.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.