Diyarbakır'da 2 milyon liralık vurgun

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, iddiaya göre, bir otomotiv ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işyeri sahibi Ensari O. (25) bir süre önce aralarında iş adamlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarındaki birçok kişiden yaklaşık 2 milyon lira topladı.

Bunun üzerine paralarını geri alamayan kişiler, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurarak Ensari O.'dan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Ensari O., güveni kötüye kullanmaktan gözaltına alındı.Emniyet müdürlüğü götürülen Ensari O.'nun sorgusu sürüyor.