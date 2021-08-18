Türkiye 1. doz aşılmada ABD'yi geçti
Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'nin birinci doz aşılmada %72,4 oranıyla ABD'yi geçtiğini belirtti.
|18 Ağustos 2021 21:05
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz Türkiye'deki aşılamayı özdü. Prof. Unutmaz "Bugün itibariyle, 18 yaş üstü ilk doz aşılanmışların yüzdesi olarak, ülkemiz %72.4 ile ABD'yi geçmiştir! Birkaç haftaya kadar 2 doz aşıda da geçeceğiz. Tüm aşı karşıtlarına, aşı tereddütüne & hızlı aşılamaya ABD'den aylar sonra başlamamıza rağmen aşılmada gayet iyi gidiyoruz. " dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti
18 Ağustos 2021 20:59
|Antik kent Patara'da ziyaretçi rekoru
18 Ağustos 2021 19:38
|Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
18 Ağustos 2021 19:37
|Yaz aylarında delta uykusunun süresi azalıyor
18 Ağustos 2021 19:30
|Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor
18 Ağustos 2021 19:21
|Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Acıyorum haline
18 Ağustos 2021 18:44
|Yıldız futbolcunun acı günü! Doğmamış bebeği koronadan hayatını kaybetti
18 Ağustos 2021 18:06
|İklim değişikliği Trakya'da buğday ve ayçiçeğini tehdit edecek
18 Ağustos 2021 15:31
|Adana'da kebapçıdaki yazıyı görenler şaştı kaldı!
18 Ağustos 2021 15:04
|Tuz Gölü'ndeki kuraklık uydu görüntülerinde
18 Ağustos 2021 14:12