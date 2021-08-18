https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye 1. doz aşılmada ABD'yi geçti

Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'nin birinci doz aşılmada %72,4 oranıyla ABD'yi geçtiğini belirtti.
18 Ağustos 2021 21:05
+Aa- Yazdır
Türkiye 1. doz aşılmada ABD'yi geçti

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz Türkiye'deki aşılamayı özdü. Prof. Unutmaz "Bugün itibariyle, 18 yaş üstü ilk doz aşılanmışların yüzdesi olarak, ülkemiz %72.4 ile ABD'yi geçmiştir! Birkaç haftaya kadar 2 doz aşıda da geçeceğiz. Tüm aşı karşıtlarına, aşı tereddütüne & hızlı aşılamaya ABD'den aylar sonra başlamamıza rağmen aşılmada gayet iyi gidiyoruz. " dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti
18 Ağustos 2021 20:59		 Antik kent Patara'da ziyaretçi rekoru
18 Ağustos 2021 19:38
Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
18 Ağustos 2021 19:37		 Yaz aylarında delta uykusunun süresi azalıyor
18 Ağustos 2021 19:30
Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor
18 Ağustos 2021 19:21		 Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Acıyorum haline
18 Ağustos 2021 18:44
Yıldız futbolcunun acı günü! Doğmamış bebeği koronadan hayatını kaybetti
18 Ağustos 2021 18:06		 İklim değişikliği Trakya'da buğday ve ayçiçeğini tehdit edecek
18 Ağustos 2021 15:31
Adana'da kebapçıdaki yazıyı görenler şaştı kaldı!
18 Ağustos 2021 15:04		 Tuz Gölü'ndeki kuraklık uydu görüntülerinde
18 Ağustos 2021 14:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak21:18 - 'Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir'21:07 - Mahkeme kadını kusurlu saymıştı, Yargıtay'dan emsal karar!21:05 - Türkiye 1. doz aşılmada ABD'yi geçti21:03 - Diyarbakır'da 2 milyon liralık vurgun20:59 - Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti
20:54 - Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı20:52 - 1915 Çanakkale Köprüsü yoluna ses bariyerleri yerleştirildi20:49 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:28 - ŞOK Marketler 2 bin 700 kişiye ek istihdam sağladı20:25 - Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı20:14 - MAKÜ'de yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim verecek
20:12 - TOGG Gemlik Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor19:59 - Yolun karşısına geçmeye çalışan doktora otomobil çarptı19:53 - 12 yaş üstü çocuklar için aşı randevusu açıldı19:39 - Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü19:38 - Antik kent Patara'da ziyaretçi rekoru
19:37 - Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
ÖTV indirimine full paketli engel
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
KDK'dan ücretli öğretmenleri sevindirecek tavsiye kararı
Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
afganistan'dan kaçış 3
tedavülden kalkan cümleler 2
amfide ders almak 2
oldu mu şimdi yani söylemi 1
Afgan kadın ve çocukları korumak 1
yalan söylemek zorunda kalmak 2
Deniz suyundaki tuzu yüzde 99,9 filtrelemek 4
Acaba yaşamak 1
kalbe öküz oturması hissi 1
ah bu şarkıların gözü kör olsun 3
SON İLANLAR
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 67 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 12 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Günbel 19 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Temizlik 5 İşçi Alacak
Aydın Kuşadası Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam