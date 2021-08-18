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Mahkeme kadını kusurlu saymıştı, Yargıtay'dan emsal karar!

Kocasının akrabalarına bayram ziyaretine gitmediği için boşanma davasında kusurlu sayılan kadına müjdeli haber Yargıtay'dan geldi.
18 Ağustos 2021 21:07
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Mahkeme kadını kusurlu saymıştı, Yargıtay'dan emsal karar!

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı koca, eşinin bayramlarda akrabalarının yanına ziyarete gitmediğini öne sürdü. Mahkeme, davanın kabulüne hükmederken, bayramlaşmaya gitmeyen kadını kusurlu buldu. Davalı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şöyle denildi: "Dava dilekçesinde; davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerinin gösterilmesi gereklidir. Mahkeme, davacı tarafından usulüne uygun şekilde dayanılmayan vakıaları kendiliğinden inceleyemez.

Dava sebebi ve dayanağı vakıalar açık ve somut şekilde ispata ve karşı tarafın savunmasına elverişli olarak ortaya konmalıdır. Mahkemece, davacı erkek tarafından usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen 'davalı kadının, erkeğin bazı akrabaları ile görüşmeyi, bayramda ziyaret etmeyi istememe' vakıası esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı kadının bundan başka boşanmayı gerektiren kusurlu bir davranışı da ispatlanamamıştır. Gerçekleşen duruma göre, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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