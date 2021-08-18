Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
|18 Ağustos 2021 21:23
|+Aa- Yazdır
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 18.00-20.30 saatleri arasında Memur-Sen Konfederasyonunca Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine Yönelik" program yapılacağı belirtildi.
Program nedeniyle açık hava toplantısı nedeniyle perşembe günü saat 15.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anıt Caddesi'nin tamamı, Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile bağlantı yolları tek taraflı), GMK Bulvarı (Kültür Sokak ile Anadolu Meydanı arası Kızılay istikameti), Kazım Karabekir Caddesi-Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit ve yan varyantlar dahil), Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikameti ve Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yan varyantlar, Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
18 Ağustos 2021 20:54
|12 yaş üstü çocuklar için aşı randevusu açıldı
18 Ağustos 2021 19:53
|17 kuyumcuya 264 bin lira 'rekabet ihlali' cezası
18 Ağustos 2021 18:48
|Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
18 Ağustos 2021 17:33
|Ankara'da, vergi dairesi müdürlerinin yerleri değişti
18 Ağustos 2021 15:14
|D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
18 Ağustos 2021 14:38
|Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
18 Ağustos 2021 14:00
|Türkiye aşılamada 8. sıradaki yerini koruyor
18 Ağustos 2021 13:12
|Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
18 Ağustos 2021 12:37
|Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor
18 Ağustos 2021 12:22