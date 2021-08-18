Yozgat'ta polis çift nikah törenine üniformayla katıldı
Yozgat'ta polis çift nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine üniforma giydi.
|18 Ağustos 2021 21:43
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Çayıralan Belediyesinde düzenlenen nikah törenine, Ordu'da görev yapan damat Halit Korkmaz ile İstanbul'da görevli gelin Pelin Pınarbaşı, üniformayla katıldı.
Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Ömer Codar kıydı.
Evlilik cüzdanını geline veren Codar, çifti tebrik ederek, mutluluklar diledi.
Pelin Pınarbaşı, gazetecilere, polisliğin kutsal bir meslek olduğunu, adeta meslekleriyle de nikahlı olduklarını söyledi.
Pınarbaşı, "Sürekli bir arada olduğumuz mesleğimizin yanı sıra birbirimizle de ömür boyu birlikte olmak için söz verdik ve bu nikah masasında buluştuk. Mesleğimize olan saygımızdan ve sevgimizden dolayı üniformamızla nikahımızı kıydırmak istedik." dedi.
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