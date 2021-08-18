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TÜBİTAK, IDEF'te stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:- "Uzunca bir zamandır üzerinde çalıştığımız lazer teknolojimizi geliştirmek ve daha kapsamlı kullanmak adına ülkemizin kıymetli firmalarından olan ASİS ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum"
18 Ağustos 2021 21:52
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TÜBİTAK, IDEF'te stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 21'de savunma sanayine ivme kazandıracak, kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirecek anlaşmalar yaptı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile yer alan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), iş birliği anlaşmalarını art arda gerçekleştiriyor.

TÜBİTAK BİLGEM ve Asis Elektronik Ve Bilişim Sistemleri AŞ arasında yerli ve milli teknolojik sistemlerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Vekili Dr. Ali Görçin ile Asis Elektronik Ve Bilişim Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Salih Güçbilmez de katıldı.

Fuarda bir diğer önemli iş birliği anlaşması da TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ile ASPİLSAN arasında imzalanan proje sözleşmesi oldu.

Lityum iyon pil teknolojileri alanında imzalanan proje sözleşmesine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK RUTE Enstitü Müdürü Dr. Mehmet Ali Çimen ile ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy imza attı.

Fuarda gerçekleşen iş birliği anlaşmalarından bir diğeri ise TÜBİTAK BİLGEM ve Test Ve Değerlendirme AŞ (TRTEST) arasındaki Güvenli Mesajlaşma Ürün Testleri Hizmeti Hizmet Kabul ve Gizlilik Çerçeve Sözleşmesi oldu.

İmza törenine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Vekili Dr. Ali Görçin ile TRTEST Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahin ve TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş katıldı.

Tüm gün boyunca Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarıyla görüşmeler halinde olan TÜBİTAK, ASELSAN ile Multistatik Radar Yetenek Kazanım Geliştirilmesine İlişkin Sözleşme, ASELSAN Fotoniks ile Lazer Haberleşme Sistemi İşbirliği Protokolü, Askeri Fabrika Ve Tersane İşletme AŞ ile Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Kapsamında Degaussing Sistemi Alt yüklenicilik Sözleşmesi ile Mutabakat Sözleşmeleri ve Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii AŞ ile iş birliği anlaşması imzaladı.

- "Teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten ülke olmak için büyük çaba içerisindeyiz"

Açıklamada imza törenlerindeki konuşmasına yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın asli görevlerinden birinin teknolojinin geliştirilmesi olduğuna vurgulayarak, "Özellikle bu kapsamda da uzunca bir zamandır üzerinde çalıştığımız lazer teknolojimizi geliştirmek ve daha kapsamlı kullanmak adına ülkemizin kıymetli firmalarından olan ASİS ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dün açılışta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da ifade ettiler; yüzde 20'lerden başlayarak şu an yüzde 80'lere gelen yerlilik oranına bu anlaşmayla bir değer daha katmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Mandal, TÜBİTAK'ın hem teknoloji geliştirme hem de teknolojinin geliştirilmesinde altyapının kullandırılması konusunda yetkili bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK'ın asli görevi olan teknolojiyi geliştirmek ile bunun önemli paydaş kuruluşu ASPİLSAN tarafından bunun ürünleştirilmesi sürecinde başlattığımız hayırlı bir girişim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekilde yerlilik ve millilik konusunda, teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, teknolojiyi üretirken de tasarımıyla beraber geliştiren bir ülke olmak için büyük çaba içerisindeyiz. Hem ülkemize hem de kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

- "TÜBİTAK BİLGEM'in güvenlik odaklı haberleşme sistemleri konusunda test yeteneği var"

Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak TRTEST'e ortak olduklarını da aktararak, şöyle devam etti:

"Geçmişte testlerin ve sertifikasyonların yurt dışında yapıldığı bir ortamdan, ülkemizdeki tüm yetkinliklerin ortak kullanıldığı yapıya doğru dönüşüm içerisindeyiz. TÜBİTAK olarak bugün imzalayacağımız anlaşmayla sürece katkıda bulunacağız. TÜBİTAK BİLGEM'in uzun zamandır güvenlik odaklı haberleşme sistemleri konusunda test yeteneği var. Bu yeteneği TRTEST ile buluşturmuş olacağız. Dolayısıyla ülkemizde bu amaca yönelik talepler TRTEST'e gelecek, biz de kendi yetkinliğimizi TRTEST ile birlikte kullanmış olacağız. Ben bunun çok kritik bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijitalleşmeyle beraber siber güvenlik konusu stratejik önem kazanmış durumdadır. Şimdiden ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı ve TRTEST Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahin ise anlaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"TRTEST şirketimiz, TÜBİTAK BİLGEM ile çok önemli bir işbirliği gerçekleştirecekler. Malumunuz mesajlaşma programları ve bunların güvenilirliği artık gündelik hayatımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Bu iş birliği ile Türkiye'de yerli yazılım geliştiren firmalarımızın, kuruluşlarımızın üretmiş oldukları programların belgelendirilmesi faaliyetleri güvenilir bir elden gerçekleştirilmiş olacak. TRTEST bu manada TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiş olan kabiliyetleri bu işbirliği çerçevesinde kullanacak. Bu konuda TÜBİTAK BİLGEM yetkililerine de çok teşekkür ediyor ve hayırlı olsun diliyorum."
Anadolu Ajansı
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