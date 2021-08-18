Erdoğan: İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız

Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanı Gündem Özel programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde yaşanan doğal afetler başta olmak üzere birçok konuda merak edilen soruları yanıtladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Dün akşam bakanımla bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız. Eğitim sistemi gayet güzel bir yerde. Milli Eğitim Bakanımız kendi istifasının kabulünü, affını bizden istirham etti, biz de bu talebi yerinde bulduk, hayırlısı olsun dedik. Yardımcılarından bir tanesini, Mahmut beyi bu göreve getirdik. O da milli eğitim camiasını tanıyan bir arkadaşımız. Şu andan itibaren onunla beraber süreci devam ettiriyoruz. Şu anda bırakılan yerden yola devam ediyoruz.