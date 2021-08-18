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Türkiye, Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor

Türkiye Sağlık Bakanlığı, pazar günü gerçekleşen ve 28 kişinin ölümüne yol açan yakıt deposu patlamasında yaralananlardan durumu ağır olanlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor.
18 Ağustos 2021 22:36
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Türkiye, Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor

Lübnan'ın kuzeyinde pazar sabaha karşı bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada yaralananlardan durumu ağır olanlar için Türkiye'nin gönderdiği ikinci ambulans uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandı.

Ekonomik krizin sürdüğü ülkede sağlık imkanlarının kısıtlı olması dolayısıyla yurt dışından yardım talebinde bulunan Lübnan'a Türkiye Sağlık Bakanlığınca gönderilen ikinci uçak, Lübnan Kızılhaç sağlık ekiplerinden teslim alınan 2 ağır yaralı ile Beyrut'tan ayrıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, havalimanında basına yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'taki patlamadan sonra yardım taleplerine anında yanıt veren Türkiye'ye teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türk hükümeti ve Türk halkının, yaşadığımız tüm krizler karşısında Lübnanlılara verdikleri önem ve Lübnanlılara karşı dürüst duygularından ötürü teşekkür ediyorum." diyen Hasan, Türkiye'nin olaydan sonra sadece yardım çağrısına cevap vermekle yetinmediği bir girişimde bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'ye nakledilen yaralı sayısı 5 oldu

Patlamanın meydana geldiği pazar günü Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla yanık dereceleri yüzde 80 ve yüzde 90'ın üzerinde olan ağır yaralı 3 askerin nakledildiğini hatırlatan Hasan, bugün de biri sivil, biri asker olmak üzere 2 ağır yaralının daha Türkiye'ye tedavi için götürüldüğünü söyledi.

Lübnan'daki ekonomik krizin sağlık sektörünü, özellikle ilaç ve tıbbi malzeme tedarikini etkilediğini aktaran Hasan, bu nedenle Akkar'daki patlamada yaralananların tedavisi için Türkiye, Mısır ve Kuveyt'in uçaklarla tıbbi yardım gönderdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy da Türkiye'nin her zaman olduğu gibi 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamadan sonra da kardeş Lübnan'ın yardımına koşan ilk ülke olduğuna vurgu yaptı.

Lübnan makamlarımın talepleri doğrultusunda patlamanın birinci günü ve bugün olmak üzere 2 ambulans uçakla durumu ağır toplam 5 Lübnanlıyı tedavi için Türkiye'ye gönderme imkanı sağladıklarını ifade eden Ulusoy, Türkiye olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde 15 Ağustos Pazar günü sabaha karşı bir akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 28 kişi ölmüş, 79 kişi yaralanmıştı.

Ordu, Akkar'daki patlamanın askerler tarafından el konulan bir akaryakıt deposundaki tankerde meydana geldiğini açıklamıştı.

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'daki hastaneler yeterli imkanlara sahip olmadığı için Beyrut yönetimi "dost ve kardeş ülkelerden" tıbbi yardım talebinde bulunmuştu.

Türkiye, Lübnan makamlarının talepleri doğrultusunda yaralıların nakli için harekete geçen ilk ülke olmuş ve patlamanın yaşandığı günün akşamı Beyrut'a 4 yatak kapasiteli ambulans uçak göndermişti. Gönderilen uçakla, durumu ağır 3 yaralının Ankara'daki hastaneye nakli gerçekleştirilmişti.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ayrıca, Lübnan hastanelerinde tedavi gören diğer yaralılar için yanık tedavilerinde kullanılan ilaç ve yardım malzemeleri götürmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri de patlamanın ardından ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etmişti.
Anadolu Ajansı
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