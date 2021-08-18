Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı
İzmir Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentürk görevine başladığını bir mesajla duyurdu
|18 Ağustos 2021 22:55
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