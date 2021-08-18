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Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

İzmir Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentürk görevine başladığını bir mesajla duyurdu
18 Ağustos 2021 22:55
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Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı

Şişli ilçe milli eğitim müdürüyken, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilen Murat Mücahit Yentürk görevine başladı. Ömer Yahşi'nin yerine göreve başlayan Yentürk bu akşam itibariyle şu mesajı yayımladı
Memurlar.Net
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