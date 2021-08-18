Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|18 Ağustos 2021 23:27
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İrem hemşire Afganistan'da mahsur kaldı
18 Ağustos 2021 23:02
|Vali ikna etti! 16 yaşındaki Seher okuluna devam edecek
18 Ağustos 2021 22:26
|Sözleşmeleri bitti, eşyalarını almak için bile Konsolosluğa giremiyor
18 Ağustos 2021 21:47
|Türkiye 1. doz aşılamada ABD'yi geçti
18 Ağustos 2021 21:05
|Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti
18 Ağustos 2021 20:59
|Antik kent Patara'da ziyaretçi rekoru
18 Ağustos 2021 19:38
|Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
18 Ağustos 2021 19:37
|Yaz aylarında delta uykusunun süresi azalıyor
18 Ağustos 2021 19:30
|Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor
18 Ağustos 2021 19:21
|Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Acıyorum haline
18 Ağustos 2021 18:44