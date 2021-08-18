https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette

Van'da gündüz devriye ve gözetleme faaliyetleriyle 295 kilometrelik İran sınırını göz hapsinde tutan güvenlik güçleri, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile sınır güvenliğini sağlıyor.
18 Ağustos 2021 23:44
+Aa- Yazdır
Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette

Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor.

Komşu ülke ile en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla sınır hattında üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

Bu kapsamda inşasına başlanan modüler beton duvar çalışmasının yaklaşık 6 kilometrelik bölümünün tamamlandığı İran sınır hattında, duvarın kalan kısmının tamamlanmasına, hendek kazma ve gözetleme kulelerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sınır boyunca güvenliğin daha sıkı tutulması için bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler ile özel harekat polisleri, sağladıkları koordinasyon, onlarca zırhlı araç, drone, termal kamera, İHA ve SİHA'ların da desteğiyle İran sınırını kontrol ediyor.

Gündüz sınır hattında gözetleme, devriye görevi yapan, havadan bölgeyi kontrol eden güvenlik güçleri, hava kararınca da termal ve gece görüş özellikli kameralar, İHA ve SİHA'ların yardımıyla sınırı 24 saat göz hapsinde tutuyor. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı, gerekli tüm önlemlerin alındığı sınırda, gece yürütülen faaliyetlerle düzensiz göçmenlerin gecenin karanlığından yararlanarak sınırdan geçmeleri de engelleniyor.

"Yeni kule inşaatları devam ediyor"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, 2-3 yıldır sınırda alınan önlemlerin her geçen gün daha da artırıldığını ve güvenlik güçlerinin "hudut namustur" düsturuyla gece gündüz bölgede görev yaptığını söyledi.

Sınırda hendeklerin kazıldığını, modüler beton duvarın örüldüğünü, optik gözetleme kulelerinin inşa edildiğini anlatan Bilmez, "Yeni kule inşaatları devam ediyor. 24 saat esasına göre Kara Kuvvetlerine bağlı sınır birlikleri devriye dolaşıyor. 2. hatta Jandarma birlikleri görev yapıyor. İl dışından gelen özel harekat polisleri de hem Jandarma'ya hem sınır birliklerine yardımcı oluyor hem de bölgede çalışma yapan müteahhitlerin güvenliğini sağlamak için sınırda aktif görev yürütüyor. Her geçen gün sınırın geçişi konusundaki zorluklar artıyor." diye konuştu.

Vali Bilmez, "Elimizdeki istatistiki veriler bu seneki rakamların geçmişe göre artış olduğunu göstermiyor. Tam tersine alınan önlemlerle sınırda engellenenlerin sayısında daha çok artış olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Teknolojiyi en üst düzeyde kullandıklarını, İHA, SİHA, drone ve zırhlı araçlardaki termal görüntü alabilen sistemlerden yararlandıklarını aktaran Bilmez, sınır birlikleri, jandarma ve polisin uyum içinde görevini yaptığını vurguladı.

"Önlemler sayesinde azalmalar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz"

SİHA'lardan alınan görüntülerin ivedilikle ilgili birimlerle paylaşıldığını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Sınırdaki ve sınır ötesindeki hareketlilikler gözlemlenerek gerekli önlemler alınıyor. Yakalananlar da hukuk çerçevesinde geri gönderme merkezlerine gönderiliyor ve deport (sınır dışı) işlemlerinin süreci başlıyor. Gece de önlemlerimiz aynı duyarlılıkla sürüyor çünkü göçmenlerin yağışlı havalarda ve gece karanlığında geçişi daha çok zorladığını biliyoruz. Buna yönelik önlemlerimizi alıyoruz. Geçişleri organize eden kişilerle mücadelede de ciddi bir artış var. Bu yıl 934 organizatör yakalanarak adli makamlara teslim edilmiş ve bunların yarıya yakını da tutuklanmış ama maalesef cezalar caydırıcı düzeyde değil. Yakaladığımız kaçakçıların birçoğu daha önce adli işlem gören kişilerden oluşuyor. Bir trafik kazasında hayatını kaybeden organizatörün daha önce 6 kez işlem gördüğüne şahit olduk. Önlemler sayesinde azalmalar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği Diyarbakır'da yapılacak
18 Ağustos 2021 22:24		 Memur Sen eylemi nedeniyle, başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18 Ağustos 2021 21:23
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
18 Ağustos 2021 20:54		 12 yaş üstü çocuklar için aşı randevusu açıldı
18 Ağustos 2021 19:53
17 kuyumcuya 264 bin lira 'rekabet ihlali' cezası
18 Ağustos 2021 18:48		 Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
18 Ağustos 2021 17:33
Ankara'da, vergi dairesi müdürlerinin yerleri değişti
18 Ağustos 2021 15:14		 D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
18 Ağustos 2021 14:38
Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
18 Ağustos 2021 14:00		 Türkiye aşılamada 8. sıradaki yerini koruyor
18 Ağustos 2021 13:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı00:04 - Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?00:03 - AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu00:01 - 19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - KPSS'de 4 doğru, 22 yanlış yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı23:54 - İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
23:52 - Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi23:51 - Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var23:49 - Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor23:46 - Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor23:44 - Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette23:27 - Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
23:02 - İrem hemşire Afganistan'da mahsur kaldı22:55 - Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı22:45 - Ertelenen kabine toplantısı ne zaman yapılacak?22:36 - Türkiye, Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor22:28 - Erdoğan: İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız
22:27 - 'Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?
AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu
İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafasına göre takılan insan 2
Miras kavgası 3
benimo 2
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
afganistan'dan kaçış 3
en yorucu spor 3
17 ağustos marmara depremi 2
halil cibran 1
ambulans siren sesi 1
chat 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MSB, sözleşmeli 338 personel alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 67 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 12 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam