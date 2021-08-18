İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
|18 Ağustos 2021 23:54
|+Aa- Yazdır
Olay, saat 20.45 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, halı sahada maç yapan polislere, maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup şahıs sözlü sataşmada bulundu. Bunun üzerine polisler ile şüpheli şahıslar arasında arbede çıktı. Arbede sonrası olay yerinden ayrılan şahıslar, temin ettikleri silahla tekrardan halı sahanın bulunduğu noktaya gelip polislere silahla ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık verdiği olayda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen, maça ise 5 yaşındaki oğlu ile gelen polis memuru M.B. (47), bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yaralı polis memuru ameliyata alınacak
Halı saha önüne bulunan ve şüphelilere ait olduğu öğrenilen motosikleti de olay yerinde bırakan şahıslar, yaya olarak kaçarlarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru M.B., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralı polis memurunun ameliyata alınacağı belirtilirken, 5 yaşındaki oğlu ise ekipler tarafından evine götürüldü.
Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli şahıslardan O.İ., ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MHP'nin başlattığı yardım kampanyası sonlandırıldı
14 Ağustos 2021 21:06
|Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı
12 Ağustos 2021 10:20
|Manavgat'ta afetzedeler için kurulan 177 konteyner teslim edilmeye hazır
08 Ağustos 2021 11:48
|Ataşehir'de otomobil yangını D-100'ü kapattı
07 Ağustos 2021 16:41
|Sahil Güvenlik, 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
06 Ağustos 2021 16:20
|Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
31 Temmuz 2021 12:59
|Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor
24 Temmuz 2021 23:42
|İstanbullular, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahil ve parklarda zaman geçirdi
21 Temmuz 2021 13:21
|Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
17 Temmuz 2021 15:13
|İzmir'de 3 bin 560 litre taklit sıvı yağ ele geçirildi
10 Temmuz 2021 11:01