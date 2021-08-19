19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
|19 Ağustos 2021 00:01
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerinde sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret edecek, bölgede incelemelerde bulunacak.
(Kastamonu/12.00/Sinop/16.30-18.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris'te orman yangınlarından etkilenen mahalleleri ziyaret edecek.
(Muğla/10.30-16.20)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri", "Kısa Vadeli Dış Borç istatistikleri" ve "Uluslararası Yatırım Pozisyonu" verilerini açıklayacak
(Ankara/10.00)
2- TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri ile "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerini açıklayacak
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı"na katılacak.
(İstanbul/12.00)
2- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcular için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.
(12.00/İstanbul)
2- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, deplasmanda Danimarka'nın Randers ekibiyle karşılaşacak; Fenerbahçe, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını konuk edecek.
(Randers/20.00/İstanbul/21.45)
3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yapılacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımını, Demir Grup Sivasspor ise Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk edecek.
(Trabzon/20.30/Sivas/21.00)
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