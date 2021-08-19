https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Ağustos 2021 00:01
+Aa- Yazdır
19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerinde sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret edecek, bölgede incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/12.00/Sinop/16.30-18.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris'te orman yangınlarından etkilenen mahalleleri ziyaret edecek.

(Muğla/10.30-16.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri", "Kısa Vadeli Dış Borç istatistikleri" ve "Uluslararası Yatırım Pozisyonu" verilerini açıklayacak

(Ankara/10.00)

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri ile "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerini açıklayacak

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı"na katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcular için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.

(12.00/İstanbul)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, deplasmanda Danimarka'nın Randers ekibiyle karşılaşacak; Fenerbahçe, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını konuk edecek.

(Randers/20.00/İstanbul/21.45)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yapılacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımını, Demir Grup Sivasspor ise Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk edecek.

(Trabzon/20.30/Sivas/21.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi
18 Ağustos 2021 23:52		 Ertelenen kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
18 Ağustos 2021 22:45
Türkiye, Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
18 Ağustos 2021 22:36		 Erdoğan: İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız
18 Ağustos 2021 22:28
'Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir'
18 Ağustos 2021 22:27		 Erdoğan: Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar
18 Ağustos 2021 22:02
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
18 Ağustos 2021 20:49		 Ak Parti'den sosyal medya açıklaması: Ceza olmayacak
18 Ağustos 2021 19:16
'İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükü yüzde 76'
18 Ağustos 2021 19:13		 Erdoğan: Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları TMV devredildi
18 Ağustos 2021 18:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı00:04 - Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?00:03 - AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu00:01 - 19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - KPSS'de 4 doğru, 22 yanlış yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı23:54 - İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
23:52 - Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi23:51 - Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var23:49 - Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor23:46 - Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor23:44 - Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette23:27 - Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
23:02 - İrem hemşire Afganistan'da mahsur kaldı22:55 - Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı22:45 - Ertelenen kabine toplantısı ne zaman yapılacak?22:36 - Türkiye, Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor22:28 - Erdoğan: İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız
22:27 - 'Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?
AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu
İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben ağlarım ikimizin yerine 1
Afgan kadın ve çocukları korumak 1
norovirüs 1
istanbul depreminde son çeyreğe girdik 2
ambulans siren sesi 1
Emelkoca 3
Çocukluğunu özlemek 3
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
kalbe öküz oturması hissi 1
bulaşık yıkama algoritması 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MSB, sözleşmeli 338 personel alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 67 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 12 İşçi Alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam