Katar dediler Uganda'ya götürdüler
|19 Ağustos 2021 06:15
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Katar üzerinden ABD'ye götürülme hayali kuran 640 Afgan, kendilerini Uganda'da buldu. Dün ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu Afgan vatandaşlarının bir kargo uçağının içinde Afganistan'dan tahliye edildiği açıklanmış ve güvenli bölgeye götürüldüğü ifade edilmişti. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün iddiasına göre ABD, Katar üzerinden ABD'ye götürme vaadiyle 640 Afgan vatandaşı bir Afrika ülkesi olan Uganda'ya bıraktı.
Katar yerine Uganda'ya götürüldüklerinden haberi olmayan mültecilerin, bu ülkeye yerleştirildiği belirtildi. Diğer taraftan Uganda Devlet Bakanı Esther Anyakun, 2 bin Afgan sığınmacıyı Washington'ın ricası doğrultusunda geçici bir süre ülkelerinde kabul edeceklerini ve sığınmacıların masraflarını ABD'nin karşılayacağını açıkladı. Olanlardan habersiz bir şekilde Uganda'ya bırakılan Afgan sığınmacıların gelecekte ABD'ye veya başka bir ülkeye götürülüp götürülmeyeceği ise bilinmiyor.
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