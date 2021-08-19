https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde 14. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19 Ağustos 2021 07:05
+Aa- Yazdır
Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin Talas ilçesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 3 yaşındaki Yusuf Buğra G., ikametinin bulunduğu 14. katın balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken Yusuf Buğra'nın yakınları gözyaşları içerisinde çalışmaları inceledi.

İncelemelerin ardından Yusuf Buğra G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afganistan'da değişim sancısı
19 Ağustos 2021 07:10		 Köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
19 Ağustos 2021 07:09
Diyarbakır'da 2 milyon liralık vurgun
18 Ağustos 2021 21:03		 Yolun karşısına geçmeye çalışan doktora otomobil çarptı
18 Ağustos 2021 19:59
Belediye çalışanı trafik kazasında yaşamını yitirdi
18 Ağustos 2021 19:15		 Cami yıkımına gelen İBB'yi mahkeme kararı durdurdu
18 Ağustos 2021 17:52
Kocasından şiddet gördüğü için kaçan kızını boğazından bıçakladı
18 Ağustos 2021 17:10		 28 Şubat davasında Çevik Bir ve Çetin Doğan'a tutuklama kararı
18 Ağustos 2021 16:57
120 bin liralık ziynet eşyası çalıp, su dolu sürahi bıraktılar
18 Ağustos 2021 16:47		 Hastane personelini darp eden 3 kişi gözaltına alındı
18 Ağustos 2021 15:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:25 - Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor07:10 - Afganistan'da değişim sancısı07:09 - Köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı07:08 - İrem hemşire Türk askerlerinin himayesi altında07:05 - Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti06:53 - Ambalaja bakmadan almayın: Gram gram çalıyorlar
06:40 - 14 darbecinin ismi infaz savcısında: Cezaevine geri sayım06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - Katar dediler Uganda'ya götürdüler01:57 - BAE'den Erdoğan açıklaması: Tarihi bir görüşme00:31 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı00:04 - Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?
00:03 - AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu00:01 - 19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - KPSS'de 4 doğru, 22 yanlış yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı23:54 - İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı23:52 - Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi
23:51 - Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?
AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu
İrem hemşire Türk askerlerinin himayesi altında
BAE'den Erdoğan açıklaması: Tarihi bir görüşme
İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Ambalaja bakmadan almayın: Gram gram çalıyorlar
14 darbecinin ismi infaz savcısında: Cezaevine geri sayım
19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Katar dediler Uganda'ya götürdüler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teşekkürler sözlük 4
benimo 2
amfide ders almak 2
Acaba yaşamak 1
Miras kavgası 3
Öğrenme kulesi 1
17 ağustos marmara depremi 2
Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1
Emelkoca 3
kalbe öküz oturması hissi 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
MSB, sözleşmeli 338 personel alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam