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Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor

İki genç kızın ölümünde adı geçen Ümitcan Uygun, sosyal medyadan kendisine hakaret eden 500 kişiye dava açtı. Ümitcan, beş bin lira vereni affediyor!
19 Ağustos 2021 07:25
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Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor

Ankara'da Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümünde başşüpheli konumunda olan Ümitcan Uygun, sosyal medyadan kendisine hakaret edenlere karşı harekete geçti. Tutuklu bulunan Uygun'un avukatı, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarını tek tek incelemeye aldı.

Bunun akabinde Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla 500'den fazla kişi için dava başvurusu yapıldı. Şahsın, bu yolla gelir elde etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Avukatının, suç duyurusunda bulunduğu kişilere "Davayı 5 bin TL karşılığında geri çekeriz" dediği öğrenildi. Başını derde sokmak istemeyen birçok kişinin de parayı verdiği aktarıldı. Uzlaşmaya gidilen dosyalardan Ümitcan'ın yüklü miktarda para kazandığı belirtildi.

Teklifi kabul etmeyenlerin soruşturmalarının ise sürdüğü dile getirildi. Öte yandan Ümitcan'ın özellikle kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde adının 'başşüpheli' olarak anılmaya başlamasının ardından bu yola başvurduğu ifade edildi.
Türkiye
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