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Yerli savaş uçağının hangardan çıkış tarihi

IDEF Fuarı'nda Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı projesi görücüye çıktı. Milli Muharip Uçağı, 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacak. Beka projesi olan, F-35'ten daha üstün özellikli yerli savaş uçağı projesiyle Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış olacak. İşte yerli savaş uçağının üretimine dair son dakika gelişmesi
19 Ağustos 2021 07:20
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Yerli savaş uçağının hangardan çıkış tarihi

Son dakika haberi: Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF'21) ikinci gününde, savunma sanayisi devlerinin işbirliklerine sahne oldu. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin ilk kez görücüye çıktığı fuar 20 Ağustos'a kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam bin 236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergiliyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil milli savunma sanayi hamlelerimiz ve üretim sürecindeki milli ürünlerimizle ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Atak-2, F-35, Milli jetimiz ve İHA'larla ilgili çok kritik açıklamalar...

Fuarda görücüye çıkan projelerden birisi de TUSAŞ'ın 2023'te hangardan çıkarmayı planladığı Milli Muharip Uçağı (MMU). Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek savaş uçağının üretilmesi amacıyla Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi başlatılmıştı. 5. nesil savaş uçağı yapıldığında Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış olacak. Dünyada ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip. Türkiye'nin milli beka projesi sayılan muharebe uçağı, F35'in üzerinde özelliklere sahip olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçağımız 2023 yılında hangardan çıkıyor olacak. Türkiye bu konuda da zoru başaracak" dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de, 18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK- 2'nin uçacağını, Milli Muharip Uçağı'nın ise hangardan çıkacağını bildirdi.

Fuarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kotil, orman yangınlarında İHA'ların da çok fonksiyonlu olduğunu gördüklerinin altını çizerek, "İHA'ların gece görüş kameraları da var, her bir yangını nokta atışı olarak verdi. Orman yangınlarında erken uyarıda son derece başarılı oldu. Yangın konusunda bize hangi görev düşerse biz onları yapacağız" diye konuştu.

YAPAY ZEKAYLA MUHAREBE GÜCÜ

MMU, yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücüyle dikkat çekiyor.

ASELSAN MİLLİ SERGİSİ

FUARIN en dikkat çeken alanlarından birisi de Aselsan'ın yaptığı millileştirilmiş ürünler sergisi. Burada daha önceden yurt dışından ithal edilen yaklaşık 400 kalem ürün artık ülkemizde tamamen yerli olarak üretiliyor. Bu sayede 182 milyon dolar Türkiye yerli sermayesinde kalmış oldu. Yüzlerce ürün arasında yer alan anten sistemleri ve uzaktan kumandalı silah sistemleri yüzde 80 oranında yerli hale geldi. Artık ithalat sıkıntısı olmadan ürünler yerli firmalar tarafından üretiliyor.

KAPLAN SAVAŞTA KULLANILDI

ROKETSAN fuara her biri Türk mühendislerin imzasını taşıyan yeni ürünleriyle katılıyor. Şirketin Kaplan olarak bilinen ve Azerbaycan Ermenistan savaşında aktif olarak kullanılan roketatarı ise fuarda en görkemli konuma sahip. Savaşlarda aktif olarak kullanılan ve sadece 5 dakikada mevzi alabilen mobil roket atar 70 kilometreye kadar nokta atışı yapabiliyor.

YANGIN SÖNDÜRME DRONE'U

TÜRK firması DASAL tarafından geliştirilen ALBATROS İHA, üzerine eklenen faydalı yüklerle yangın söndürme görevi yürütebilecek. IDEF 2021'de sergilenen ALBATROS İnsansız Hava Aracı (İHA), yeni geliştirilen versiyonu ile yangınla mücadele görevinde de kullanılabilecek. ALBATROS, yangınlara müdahale için 1.3 kilogramlık yangın topları ve 300 gramlık söndürücü füzeler atabiliyor.

MİLLİ DENİZALTI GELİYOR

HAVELSAN, Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Konsept Tasarımı'nı ilk kez IDEF 2021'de tanıttı. Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Konsepti, personel odaklı olarak denizaltının her türlü savaş yönetim, makine ve dahili yönetim ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlandı.

OLGUN VE İHBAR'A YOĞUN İLGİ

FUARDA Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan stantta Olgun ve İhbar isimli köpekler de yoğun ilgi gördü. Stantta jandarma tarafından kullanılan mühimmat ve son teknoloji ürünler gösterildi. Stantta en ilgi çeken şey ise jandarmaya arama kurtarma ve güvenlikte yardımcı Olgun ve İhbar isimli eğitimli köpekler oldu.
Sabah
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