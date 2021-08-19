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Estetik cerrah hakkında izinsiz görüntü şikayeti

Fazla kilolarını verdikten sonra sarkan derilerinden kurtulmak için ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur'a başvuran akademisyen Doktor Aslıhan Utku, vücuduna takılan büyük silikonlar nedeniyle zor günler geçirdi. Genç akademisyen yaşadıklarının yanı sıra bir de ameliyat sırasında çekilen görüntülerin izinsiz bir şekilde yurt içi ve yurt dışında televizyon kanalında yayınlandığını gördü. Utku, doktor Cihantimur'dan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı
19 Ağustos 2021 07:54
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Estetik cerrah hakkında izinsiz görüntü şikayeti

İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Doktor Aslıhan Utku, çok kiloluydu. Bir süre sonra kilosunu kontrol altına almak istemeyen genç akademisyende Bulimia Nervosa( Aşırı yemek yemekten doğan iştahsızlık) hastalığı oluştu. Hastalık sonrası Utku'nun vücudunda deri sarkmalar meydana geldi. Bu nedenle Doktor Bülent Cihatimur'a başvuran genç kadın, ameliyat oldu.

AMELİYAT GÖRÜNTÜLERİ TELEVİZYONDA

Vücudu baştan yaratılan genç kadının bu anları video görüntü altına alındı. Vücuduna takılan 500 CC'lik silikonlar sonrası genç kadının sırtında aşırı yük binmesinden dolayı sorunlar çıkmaya başladı.

Yaşadıklarının yanı sıra bir de genç kadın, çekilen videolarını özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gördü. Ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerinin yayınlandığını gören genç kadın, fiziksel rahatsızlıklarıyla birlikte manevi olarak çöküşe geçti.

GÖRÜNTÜLER YURT DIŞINDA DA YAYINLANMIŞ

Tazminat davası açmadan hemen önce kanun gereği arabulucuya başvuran Aslıhan Utku, görüntülerinin sosyal medya ve video kanallarından kaldırılmasını istedi.

Görüntülerinin sadece Türkiye'de yayınlanmadığını öğrenen Utku, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Görüntülerinin izinsiz kullanılarak, psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ileri süren genç akademisyenin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN DEMİR
Sabah
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