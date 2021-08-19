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Aşı olmadığı için koronavirüse yenik düştü

Koronavirüsle mücadelede en etkili silah aşı. Ancak, aşı olmayı reddedenler bu katil virüse karşı aşısız savaşabileceklerini sanıyor.Korona aşısı olmayı reddeden ve bu nedenle katil virüsle savaşına yenilen Murat Özcan'ın vefatı, aşının önemine bir kez daha acı bir şekilde dikkat çekti. Nışantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Nijerya'da çalışan kardeşim dediği kuzeni Murat Özcan'ın aşı olmadığı için koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili yıkıldı.
19 Ağustos 2021 07:56
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Aşı olmadığı için koronavirüse yenik düştü

Prof. Dr. Zeynep Ökten twitter'da yaptığı paylaşımla adeta aşı karşıtlarına acı bir tokat vurdu. Prof. Dr. Ökten "Kardesim 51 yaşındaydı. Hayatı hep zorluklarla savaşarak geçti. Avusturalya'ya cebinde 100 dolarla gidip pilot oldu. Nijerya havayollarinin genel müdürü oldu. Aşı olmadı. Corona ile de savaşırım zannetti. Dün hayatını kaybetti. Corona savaşçı dinlemiyor" dedi. Prof. Dr. Özcan'ın aşı olmayanlara adeta uyarı niteliği taşıyan mesajına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt vererek "Zeynep Hanım, başınız sağ olsun. Yaptığınız uyarı için sağlık çalışanları size minnettar" ifadelerini kullandı. Murat Özcan'ın cenazesi bugün Türkiye'de olacak.

SAĞLIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ, MURAT'I ÖZEL UÇAKLA ALIRDI

Kardeşim dediği kuzeni Murat Özcan'ın ölüm haberiyle yıkılan Prof. Dr. Zeynep Ökten SABAH'a içini döktü : Nasıl ya inanamıyorum. Bu hastalığın çaresi aşı. Aşıyla korunulacak bir şey de nasıl aşısını yaptırmaz. Üstelik bulaşıcı hastalıkların yoğun yaşandığı bir ülke Nijerya. İnanamıyorum, aklım almıyor. Üstelik Türkiye sağlık sistemi çok güçlü. Kendi vatandaşlarını almak için uçak kaldıran bir ülke. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, Türkiye uçağını kaldırdı ve vatandaşını tedavi için ülkesine getirdi. Türk doktorları çok başarılı, Aşıyı reddetmiş, bari yardım çığlığı atsaydı da ülkemiz özel uçakla onu oradan alırdı. Murat yaşardı."

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTTİ

Murat Özcan, Yükseliş Kolejini bitirdi. Ardından Bilkent Üniversitesi'ne girdi. Daha sonra cebinde 100 dolar ile Avusturalya'ya gitti. Hayalleri vardı. Orada eşi Aynur hanım ile tanıştı. Aşkları kısa bir süre sonra evlilikle taçlandı. Şu anda 14 yaşında olan Tarı Efe dünyaya geldi. Murat Özcan, Avusturalya'da pilotluk eğitimi aldı. Pilot oldu. Daha sonra da Çin'e giderek, Şangay'a yerleştiler. Nijerya Logos'da daha yüksek ücretli bir iş teklifi alınca da 8 yıl önce Nijerya Arik Aid Havayolu Şirketi'nin Genel Müdürü olarak işe başladı.

Bu kez hayallerini Nijerya'ya taşımıştı. Nijerya'da aslında bulaşıcı hastalıkların sıklıkla görüldüğü bir ülkeydi. Ebola'yla mücadele ediyorlardı. Bu nedenle de Murat Özcan, eşi ve oğlu Tarık Efe'yi Güney Afrika'da Johannesbug da bırakmıştı.Ayda bir kez mutlaka eşi ve oğlunun yanına gidip, onlarla hasretini gideriyordu. En son 3 hafta önce Güneş Afrika'ya Johannesbug'a gitti. Oradan Nijerya'ya dönüşte ise hastalandı. Evde tedavinin ardından yatırıldığı hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Koronayla savaşına yenik düştü. 51 yaşında Murat Özcan hayata veda etti.

AŞISI OLAN BİR HASTALIKTAN ÖLDÜĞÜNÜ KABUL EDEMİYORUM

Prof. Dr. Zeynep Ökten, Murat Özcan'ın geçen hafta Güneş Afrika'dan ailesinin yanından Nijerya'ya döndüğünü belirterek "Hastalanmış ve geçici bir şey diye düşünmüş. 5 gün evde yatmış. Sonra hastaneye kaldırılmış. 16 Ağustos gecesi de hayatını kaybetmiş. Aşı olmayı reddetmiş. Aşı olmaya gerek yok demiş eşine çevresine. Aşısı olan bir hastalıktan Murat'ın ölmesini kabul edemiyorum. Aşı varken ölünmez. Tamam Ebola'nın aşısı yok ama koronanın vardı. İçim yanıyor" diye isyan etti.

EŞİ DE AŞIYA KARŞIYDI ACI HABERDEN SONRA AŞI OLDU

Eşi Aynur Özcan'ın ve oğlu Tarık Efe'nin PCR testlerinin negatif çıktığını öğrendiğini söyleyen Prof. Dr. Zeynep Ökten "Eşi Aynur'da aşı olmak istemiyordu. Fakat eşini kaybedince ilk işi aşı olmak oldu. Telefonla görüştük. 'Bende eşim Murat gibi aşıya karşıydım. Ama Murat'ın ölümünden sonra korona testim nefatif çıkıncı aşı yaptırdım'diye söyledi. İki teyzem de 90 yaşında. Aşılarını oldular. Sonra koronavirüse yakalandılar. Ama öyle hafif geçirdiler ki aşı oldukları için Murat nasıl olmaz aşısını" dedi.

LÜTFEN AŞINIZI OLUN

Kuzenin aşı olmadığı için koronavirüse yenilmesini kabul edemeyen Prof. Dr. Zeynep Ökten "Aşı olmayan arkadaşlarımı tek tek aradım. Hala aşı olmamak için inat edenler var. Lütfen aşınızı olun" çağrısı yaptı. Murat Özcan'ın cenazesi bugün Türkiye'de olacak.

GÜL KİREKLO

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