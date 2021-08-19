Kabine 'salgın ve yüz yüze eğitim' gündemiyle toplanıyor
|19 Ağustos 2021 08:06
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındatoplanacak.
Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.
Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SUNUM YAPACAK
Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.
Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.
BAKAN KOCA AÇIKLADI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, velilerin e-Nabız üzerinden çocukları
için aşı talebinde bulunabildiklerini belirterek, "Bununla birlikte 12
yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması
yapılmış durumdadır." dedi.
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda aşı etkililiği analizinin
sonuçlarını, okullarda alınacak tedbirleri, aşı programını ve uyulması gereken
tedbirleri ele aldıklarını söyledi.
Bilim Kurulunun okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladığını belirten Koca, "Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz." diye konuştu.
Daha önce mutasyonlar ve varyantlarla ilgili çok haberler izleneceğini, çok bilgiler paylaşılacağını ancak vatandaşın esas gündeminin bu olmaması gerektiğini ifade ettiğini anımsatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Virüsü tanıyoruz, tedavi yöntemlerimiz her gün gelişiyor ve aşı programımız başarıyla sürüyor. Bununla eş zamanlı olarak virüsün tüm değişikliklerini izliyor ve mücadele politikamıza etkisi olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediyoruz ancak daha önce de belirttiğim gibi virüsün mutasyona uğraması beklenen bir durum ve bu mutasyonlar tedbirlerde bir değişikliğe sebep olmuyor.
Virüs aynı virüs, bulaşma yolları aynı yollar. Dolayısıyla tedbirler de aynı tedbirler. Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok."
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