Afganistan'dan kaçak girişler sürüyor: Son durak Tatvan

Milliyet'ten Çiğdem YILMAZ'ın haberine göre: Bu artış ile birlikte sınır bölgelerinde ciddi güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda İran sınır hattına 156 kilometrelik duvar örüldü. Ancak alınan önlemler de geçişleri durduramadı. Her gün yüzlerce Afgan, İran sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye giriyor.

Son durak Tatvan

İran üzerinden yürüyerek Van'a gelen Afganların son durağı ise Bitlis'in Tatvan ilçesi. Tatvan'a gelen Afganlar, burada 50'şer ve 100'er kişilik gruplar halinde araçlarla İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi Türkiye'nin farklı büyükşehirlerine gönderiliyor. Bölge halkı ise artırılan güvenlik önlemlerine rağmen günde yüzlerce göçmenin Van üzerinden Tatvan'a geldiğini ve bu geçişleri ise ağırlıklı olarak gece yaptıklarını söylüyor.