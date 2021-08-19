Afganistan'dan tahliye edilen 271 yolcu daha Türkiye'ye getirildi
|19 Ağustos 2021 08:32
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Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen tahliye uçuşları, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştiriliyor. Güvenliğin yeniden sağlanması sonrası dün Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan'daki İslamabad Havalimanı'na götürüldü. İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere toplam 271 yolcu ile Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti. THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
10 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR
Terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerinin tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise kalacakları otellerde 10 gün karantinada kalacak.
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