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Göçe karşı çözüm: Anadolu Kalesi

Ayyıldız Hareketi lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye'ye mültecilerin yasadışı girişlerini önlemek için 'Anadaloju Kalesi' projesini önerdi. Özdağ, "Türkiye, sadece sayıları 8 milyonu aşan sığınmacıların geri gönderilmesini değil, aynı zamanda bir daha yeni sığınmacıların da gelmesini önlemek zorunda" dedi.
19 Ağustos 2021 08:42
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Göçe karşı çözüm: Anadolu Kalesi

Projeye göre; Anadolu Kalesi sistemi, Mersin sınırından Güney ve Doğu Anadolu illerinin sınırları da dahil olmak üzere Karadeniz'e kadar uzanan bir alanı kapsayacak. Anadolu Kalesi'nin inşası için "birleştirilmiş istihbarat füzyon merkezi" oluşturulacak; hem terörle mücadelede kullanılacak hem de yasa dışı göçlere karşı sınırlar korunacak. .

2011 sonrasında Türkiye'ye 8 milyona yakın kaçak göçmenin geldiğini belirten şöyle devam etti: "Ayrıca 3 milyona yakın Suriyeli de Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin kontrolündeki bölgede yaşamakta. Ülkemizde tansiyon her geçen gün daha da yükselmektedir ve iç barış tehdit altındadır.

Erdoğan tarafından Suriyeli sığınmacılara hiçbir şart altında vatandaşlık verilmeyeceği duyurulmalıdır. Amacı Suriyelileri sözde entegre etmek olan, İçişleri Bakanlığı; Uyum Strateji Belgesi-Ulusal Eylem Planı 2018/2023 yürürlükten derhal kaldırılmalıdır. Beşar Esad ile Suriyelilerin geri dönüşü için görüşmelere hemen başlanmalıdır."

'26 Ağustos'ta partinin kuruluşu gerçekleşecek'

Ümit Özdağ, dün Mersin'de Gazeteciler Cemiyeti'nde yol arkadaşı İsmail Koncuk'la birlikte basın mensuplarıyla buluştu. Partileşme süreci hakkında bilgi veren Özdağ, "26 Ağustos'ta partimizin kuruluyuyini yapıp Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Partimizin kuruluşunun ilanından sonra buraya tekrar ziyarete geleceğiz" dedi
DHA
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