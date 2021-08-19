Su taşırken ölen şehidin adı çeşmede yaşatılacak

Beyoğlu Belediyesi tarafından yaptırılan ve üzerinde Akdemir'in adının yazılı olduğu künye ile fotoğrafı bulunan çeşmenin yanı başına da bir göknar ağacı dikildi. Çeşmenin açılışına Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir ile kardeşi Baykal Akdemir de katıldı.

VATANIMIZ SAĞOLSUN

Duygusal anlar yaşayan Durali Akdemir, "Onunla gurur duyuyorum. Yangın bizim köye de geldi. Evlerimiz zarar gördü. Oğlum şehit oldu. Vatan sağolsun" dedi.