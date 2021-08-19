Su taşırken ölen şehidin adı çeşmede yaşatılacak
Marmaris'teki orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir için, Beyoğlu Kasımpaşa'daki Turabibaba Caddesi ile Bahriye Caddesi'nin kesişimine çeşme yaptırıldı.
|19 Ağustos 2021 08:54
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Beyoğlu Belediyesi tarafından yaptırılan ve üzerinde Akdemir'in adının yazılı olduğu künye ile fotoğrafı bulunan çeşmenin yanı başına da bir göknar ağacı dikildi. Çeşmenin açılışına Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir ile kardeşi Baykal Akdemir de katıldı.
VATANIMIZ SAĞOLSUN
Duygusal anlar yaşayan Durali Akdemir, "Onunla gurur duyuyorum. Yangın bizim köye de geldi. Evlerimiz zarar gördü. Oğlum şehit oldu. Vatan sağolsun" dedi.
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