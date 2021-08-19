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Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları

Konsensus Araştırma'nın son anketine göre Türkiye'de erken seçim istemeyenlerin oranı yüzde 58.5 çıktı.
19 Ağustos 2021 09:10
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Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları

Türkiye'nin kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor..

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyerek tartışmaları bir kez daha noktalamıştı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak Konsensus Araştırma, 4-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında 1500 kişiyle telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen Türkiye'nin Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

ERKEN SEÇİM OLSUN MU?

Katılımcılara "Türkiye'nin bugünkü genel durumunu düşündüğünüzde, sizce Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erken yapılması gerekir mi ?" sorusu yönlendirildi.

ERKEN SEÇİME HAYIR: YÜZDE 58

Katılımcıların yüzde 58.5'i, erken seçimle ilgili kendilerine yöneltilen soruya seçimlerin normal zamanında yapılması gerektiğini söyledi.

Erken seçimi destekleyenlerin oranı ise yüzde 41.5 olarak gerçekleşti.
Memurlar.Net
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