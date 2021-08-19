Sinovac: Delta Varyantı'na karşı aşı geliştiriyoruz
Sinovac, koronavirüs Delta Varyantı'na karşı yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıklad
|19 Ağustos 2021 09:13
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Çinli bilim insanları, koronavirüsün en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı.
Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.
Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.
Kaynak: Reuters
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