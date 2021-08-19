Öğretmenlerin mazeret tercih başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayini tercih başvurularını almaya başladı.
|19 Ağustos 2021 09:22
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayini tercih başvurularını almaya başladı.
MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama
2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurusu
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