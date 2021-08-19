Madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
Maden Kanunu kapsamında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı
|19 Ağustos 2021 09:28
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi.
Buna göre; kanun kapsamındaki madenlerden alüminyom, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.
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