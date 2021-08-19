Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Altaylı'nın devlette hiç bir akrabasına 'torpil' yapıp yapmadığını sorması üzerine Davutoğlu, "Hiç bir akrabama devlette görev vermedim" dedi.

Ardından başbakan olduktan 3-4 ay sonra yaşadığı bir olayı anlattı. Bir bürokratın iki kızı, üç damadı ve 5 yeğeninin aynı kurumda çalıştığını duyduğunu ve bunun üzerine şahsın istifasını istediğini söyleyen Davutoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Başbakan olduktan sonra 3 ya da 4 ay sonra. Çok büyük bir kurumun yönetim kurulu başkanı. Gece 12 gibi bana bir istihbarat geldi. Dediler bu şahsın iki kızı, üç damadı, 5 yeğeni yanında çalışıyor. Kurumun genel merkezinde. Gece yarısı çağırdım. Bunlar senin akrabaların mı dedim. 'Evet efendim' dedi. 'Ya burası aile şirketi mi, babandan mı miras kaldı?' 'Efendim bunlar çok iyi yetişmiş çocuklar vs.' dedi. Peki milyonlarca vatan evladı var iyi yetişmiş, onlarla yarışıp mı kazandı?

'Efendim, ben bu devlete bu partiye bu millete çok hizmet ettim' deyince, 'partiyi bırak' dedim. Parti benim işim. Sen devlet bürokratısın. Millete ve devlete borç çıkaramazsın. Yüksek maaş aldın mı, arabaya bindin mi, yurt dışına gittin mi? Sen devlete borçlusun... 'Ne emredersiniz sayın başbakanım' dedi.

'İstifa dilekçeni hemen yazacaksın ve bütün o akrabalarınla birlikte kurumu terk edip gideceksin' dedim. 'Hemen mi efendim' dedi, 'hemen' dedim. 'Efendim bizim istifa dilekçemiz Ali beyde (Babacan) var' dedi. Ali beyi bağlattım, şahsın istifasını kabul etmesini istedim."

O İSMİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI: HASAN CEBECİ

OdaTV'nin haberine göre; Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları söz konusu bürokratın kim olduğu sorusunu gündeme getirdi. Davutoğlu'nun bahsettiği tarihlerde Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cebeci, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

Söz konusu dönemde de Cebeci'nin sağlık sorunları nedeniyle değil, istifa etmesi talebi üzerine görevi bıraktığı ileri sürülmüştü.

Davutoğlu'nun kayırmacılık iddiaları üzerine Cebeci'nin istifasını istediği yazılmıştı.

Özellikle gazeteci Candaş Tolga Işık olayla ilgili köşesinde yazdığı bir yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başbakan Davutoğlu kendisine gelen bir ihbar üzerine danışmanlarına Halkbank'ta küçük bir araştırma yaptırtıyor. Gelen raporda Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Cebeci'nin 3 damadı, 2 kızı, 8 yeğeninin bankada çalıştığı ortaya çıkıyor.

Dahası bankada Cebeci'nin yakını olduğu için işe alınan bazı isimlerin işe gelmeden maaş aldığı tespit ediliyor. Başbakan hemen Cebeci'yi çağırtıyor ve 'Ne hakla bunları işe alırsın? Başbakanlık'ta 1 tane Davutoğlu soyadlı çalışan var mı?' diye soruyor. 'Derhal istifa edeceksin yoksa seni ben görevden alırım' diyor Davutoğlu.

Cebeci, 'Bunca yıl hizmet ettim' diye cevap verince Davutoğlu 'Bunun karşılığında maaş almadın mı?' diye bağırıyor. Ve Cebeci Halkbank'taki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalıyor."