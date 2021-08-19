Efsane ekranlara dönüyor! Leyla ile Mecnun dizisinin yayın tarihi belli oldu
2011-2013 yılları arasına damga vuran Leyla ile Mecnun dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen'de yeni bölümleri ile ekranlara gelecek olan dizinin yayın tarihi belli oldu.
|19 Ağustos 2021 09:47
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Exxen için yeni bölümleri çekilen Leyla ile Mecnun dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.
Sevilen dizi yeni sezonuyla 3 Eylül'de ekranlarda olacak.
Dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane dizi Leyla ile Mecnun, tam kadro ve yepyeni bölümleriyle 3 Eylül'de Exxen'de başlıyor. Mecnun'un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz'un eldivenlerini, İskender'in beresini, Aksakallı Dede'nin asasını ve Erdal Bakkal'ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına" ifadeleri kullanıldı
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