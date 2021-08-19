Esenyurt'ta 2 gün üst üste gelip aynı araçtan ses sistemini çaldılar
|19 Ağustos 2021 09:55
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ESENYURT'ta 3 hırsız, iki gece üst üste geldikleri sokakta park halindeki hafif ticari araçtan 25 bin liralık ses sistemini parça parça çaldı. Aynı şüphelilerin, başka araçlardan da hırsızlık yaptığı da öğrenilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 16 Ağustos Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Kamyonetle sokağa gelen hırsızlar, park halinde bulunan Ahmet Atay'a ait hafif ticari aracın bagajındaki ses sistemlerini çalarak, kayıplara karıştı. Sabah aracına geldiğinde hırsızlık yaşandığını anlayan Atay, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
"TEKRAR GELİP GERİ KALAN PARÇALARI ÇALDILAR"
17 Ağustos Salı günü aynı saatlerde yine gelen hırsızlar, araçta kalan ses sistemi parçalarını çaldı. Aynı gece farklı araçlara da giren hırsızlar kaçtı. Yaşanan ikinci hırsızlığın ardından Atay, yeniden polis merkezine gidip şikayetçi oldu.
"2 GECE ÜST ÜSTE PARÇALAMIŞLAR"Ahmet Atay, "Gece saat 22.00 sıralarında aracımızı kapıya park ettik. Sonrasında saat 05.00 civarı hırsızlar geldi. Kamera kayıtlarında da gözüküyor zaten. Aracın içindeki bütün ses sistemini sökmüşler. Şu an piyasa değeri 25 bin lira olan ses sistemi vardı. Amfilerim vardı. Hepsini 2 gece üst üste parçalamışlar. Memur beyler bugün parmak izlerini aldılar. Olay yeri inceleme geldi. Aynı mahallede arka sokaklarda da araçları sökmüşler" dedi.
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