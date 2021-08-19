Taha Akgül ödülünü sel mağdurlarına bağışladı
|19 Ağustos 2021 10:23
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli güreşçi, memleketi Sivas'ta Vali Vekili Yeliz Yıldızhan'ı makamında ziyaret etti.
Akgül ziyarette, valilik tarafından kendisine hediye edilen 12 çeyrek altını, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladığını dile getirdi.
Selin yaşandığı bölgede bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan da telefonla milli sporcu Taha Akgül ile görüşerek, "Başarınla her zaman gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ve naif hareketin hepimizi mutlu etti. Duygularımız ortak. İnşallah devletimiz ve aziz milletimizin gayretleriyle yaraları bir an önce saracağız." ifadelerini kullandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül ise, Batı Karadeniz'de yaşanan afetlerden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Şahsıma takdim edilen hediyeler için valiliğimize teşekkür ediyorum. Bizler de selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hediyeleri afetzedelerimize bağışlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Vali vekili Yeliz Yıldızhan da Akgül'ün elde ettiği başarılarla hem Türkiye'yi hem de Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiğini aktararak, bağış kararından dolayı kendisine teşekkür etti.
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