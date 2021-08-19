https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taha Akgül ödülünü sel mağdurlarına bağışladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı serbest stil 125 kiloda bronz madalyayla tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, Sivas Valiliğince kendisine hediye edilen altınları, Batı Karadeniz'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladı.
19 Ağustos 2021 10:23
+Aa- Yazdır
Taha Akgül ödülünü sel mağdurlarına bağışladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli güreşçi, memleketi Sivas'ta Vali Vekili Yeliz Yıldızhan'ı makamında ziyaret etti.

Akgül ziyarette, valilik tarafından kendisine hediye edilen 12 çeyrek altını, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladığını dile getirdi.

Selin yaşandığı bölgede bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan da telefonla milli sporcu Taha Akgül ile görüşerek, "Başarınla her zaman gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ve naif hareketin hepimizi mutlu etti. Duygularımız ortak. İnşallah devletimiz ve aziz milletimizin gayretleriyle yaraları bir an önce saracağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül ise, Batı Karadeniz'de yaşanan afetlerden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Şahsıma takdim edilen hediyeler için valiliğimize teşekkür ediyorum. Bizler de selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hediyeleri afetzedelerimize bağışlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali vekili Yeliz Yıldızhan da Akgül'ün elde ettiği başarılarla hem Türkiye'yi hem de Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiğini aktararak, bağış kararından dolayı kendisine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu
19 Ağustos 2021 11:46		 GS'den 'Marcao' kararı: Takımdan ayrı çalışacak
18 Ağustos 2021 17:59
Mete Gazoz, o gülüşün nedenini açıkladı!
18 Ağustos 2021 08:00		 Ali Koç ve Marcao PFDK'ya sevk edildi
17 Ağustos 2021 20:59
Marcao özür diledi: Öfkeme yenildim
17 Ağustos 2021 19:53		 Busenaz Sürmeneli: Bir hayal uğruna 13 senemi verdim
17 Ağustos 2021 16:03
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
17 Ağustos 2021 15:37		 Japonlar'dan İstiklal Marşı
17 Ağustos 2021 15:13
Marcao, ilk kez kendi takım arkadaşına kafa atan futbolcu oldu
16 Ağustos 2021 23:29		 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
16 Ağustos 2021 20:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu12:14 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı12:13 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı12:06 - Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı12:04 - Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü
11:57 - Yeni evlenen çift, düğün takılarını selzedelere bağışladı11:54 - Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem11:51 - Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor11:50 - Bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti11:46 - Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu11:43 - Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi
11:33 - 'Bozkurt'ta 2 haftada vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız'11:31 - TEKNOFEST'e başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti11:31 - Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda11:30 - Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya 'Toplu Sözleşme' ziyareti11:29 - Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet
11:28 - Bilimsel çalışmalar, kovid aşılarının çocuklar için de güvenilir olduğunu gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
İrem hemşire Türk askerlerinin himayesi altında
Kabine 'salgın ve yüz yüze eğitim' gündemiyle toplanıyor
SGK dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Son dakika 1
Arabça 1
5n1k 2
ah yandım ben allahım 2
Eda Kırkıcı Yıldız 1
ah bu şarkıların gözü kör olsun 3
burka 2
Afgan kadın ve çocukları korumak 1
tedavülden kalkan cümleler 1
kişisel gelişim forum 1
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam