Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 11 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 11'i yakalandı.
|19 Ağustos 2021 10:26
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Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bazı kişilerin çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyesi teröristlerle irtibatını tespit etti.
Bunun üzerine TEM ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen yabancı uyruklu 15 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne getirilirken, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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