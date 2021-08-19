Gerçek tüccarlar için Binomo ticaret platformu

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Hızla büyüyen online ticaret alanındaki platformların sayısı gün geçtikçe artmakta. Bu artışla doğru orantılı olarak da potansiyel kullanıcıların platform seçerken zorluklar yaşaması olası. Bu seçimin kriterleri arasında para yatırma ve çekme seçenekleri, kullanım pratikliği, eğitim fırsatları ve daha birçok etken bulunuyor. Ayrıca her yerde ve her zaman ticaret yapabilmek için online platformların uygulamaları kullanıcıların seçim yaparken dikkat ettikleri bir başka önemli kriter. Peki ya Türkiye'de tüm bunları karşılayabilen bir platform mevcut mu?

Evet, tüm bu kriterleri ve çok daha fazlasını karşılayabilecek bir ticaret platformu var ve adı Binomo.

Nedir bu Binomo? Bu yazımızda platformun bu beklentileri nasıl karşıladığını ve özellikle uygulamasının kullanışlılığını inceleyeceğiz.

Binomo mobil uygulaması hakkında kısaca

Binomo'nun güvenli ve elverişli servisinden yalnızca websitesi üzerinden değil, aynı zamanda App aracılığıyla da faydalanmak isteyen kullanıcılar için, platform sayısız avantajlarla dolu özellikleri ile uygulamasını kullanıcılarına sunuyor.

Bunlardan en önemlisi tabii ki de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zaman ticaret yapabilme olanağı. Ayrıca, işlemleriniz hakkında temel varlık ve istatistiklerinizi görebilmeniz, grafiklerin çeşitliliği, teknik analiz bölümü, ve de para yatırma ve çekme seçeneklerinin çeşitliliği ile Binomo App ihtiyacınız olandan bile fazlasını kullanımınıza sunmakta.

Binomo App güvenilir mi?

Binomo'nun kolaylıklarından ve avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcıların bir diğer merak ettiği konu ise "platform dolandırıcılığı." Alanın kötü şöhretinden dolayı potansiyel kullanıcıların böyle bir durumun gerçekliğinden şüphe duyması ne kadar makul olsa da Binomo'nun güvenilir bir platform olduğunu onaylanmış sertifika ve ödüllerini kanıt göstererek söyleyebiliriz.

Platformların kullanıcılarına gerekli haklarını sağlayıp sağlamadığını bünyesinde uzmanlar aracılığıyla kontrol eden Uluslararası Finansal Komisyon, Binomo'nun servisinin güvenilir olduğunu doğruladı ve platform 2018'den beri komisyonun bir üyesi.

Platformlardaki ticaretlerin kalitesini kontrol eden bir diğer sertifika Verify My Trade (VMT), Binomo'nun meşruluğunu tescilleyen bir belge.

Ayrıca, 2015'te FE Ödülü ve 2016'da IAIR Ödülü platforma verildi ve bu ödüller de yine Binomo'nun güvenilirliğini tescilliyor. IAIR Ödülü, "global finans ve global ekonomideki uzmanlar için global bir ödül" olarak tanımlanıyor.

Türkiye'deki kullanıcıların merak ettiği bir diğer konu ise "Binomo helal mi haram mı?" sorusu. Online ticaret alanının dini boyutu oldukça irdelenen bir konu fakat takdir edersiniz ki kesin bir yargıda bulunmak helal ve haram kavramlarının çerçevelerinin keskin olması durumundan dolayı mümkün değil.

Binomo uygulaması nasıl indirilir?

Binomo'nun güvenilir ortamında ticaret yapmak isteyenlerin tek şansı bilgisayar değil. Önce de söylediğim gibi bir mobil uygulama aracılığıyla da platformun avantajlarından yararlanabilirsiniz. İnternet erişiminizin bulunduğu istediğiniz herhangi bir noktada, istediğiniz zaman uygulamaya erişiminizin olması ticaretleriniz konusunda sizi çok geliştirecektir.

iOS ve Android için

iOS kullanıcılarının Binomo App indirmek için yapması gerekenler aslında önceden indirdikleri herhangi bir uygulamadan farksız. App Store uygulamayı indirebilecekleri yer tahmin ettiğiniz gibi. Android kullanıcıları için de aynı şeyi yine söyleyebiliriz. Google Play Store aracılığıyla Binomo App'e ulaşım sağlayabilirler.

Ayrıca, indirme sırasında sorun yaşayan kullanıcılar için aynı zamanda Binomo Apk de mevcut. Bu linkten indirebilirsiniz: https://binomo.com/tr/promo/android. Fakat bu yolun yalnızca Android kullanıcıları için geçerli olduğunu hatırlatmalıyız.

Bilgisayar için

Binomo App'i bilgisayarında kullanmak isteyen kullanıcılara ise uygulamanın bilgisayar için uyumlu olmadığını bildirmeliyiz; yalnızca akıllı cihazlara ve tabletlere indiriliyor.

Binomo uygulaması nasıl kullanılır?

Binomo'nun pratikliğinden ve kullanışlılığından bahsetmişken, gelin uygulamayı daha detaylı inceleyelim. Peki Binomo App nasıl kullanılır?

Kayıt olma ve Giriş yapma

Uygulamayı talimatlarımızdaki gibi indirin.

Bir e-mail adresi, ya da Google veya Facebook hesabınızı kullanarak kayıt olun.

Güvenli bir şifre oluşturun.

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikalarını okuyup onaylayın.

Kullanacağınız para birimini belirleyin. Güvenlik amacıyla bunun sonradan değiştirilemediğini hatırlatmalıyız.

Kullandığınız mail adresine gelen doğrulamayı onaylayın. Bu son adımı da gerçekleştirerek hesabınızı doğrulamış oluyorsunuz.

Yani Binomo hesabınızı oluşturdunuz. Giriş işlemini de bu bilgilerinizi kullanarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Öğreticilik

Sayabileceğimiz sayısız avantajın yanında Binomo aynı zamanda öğreticilik konusunda da oldukça iyi bir servis sunmakta. Öncelikle bu öğreticilik ve eğitim kısmındaki belki de en önemli özelliği olan Demo hesap kullanımından bahsedelim.

Her kullanıcının kayıt sonrası seçebildiği Demo hesabı, Binomo'nun sanal $1000 ile fonladığı, ticareti öğrenme ve edinimlerinizi pratik edebilme açısından çok kullanışlı bir fırsat. Bir yandan, "Daily Free" olarak adlandırılan ücretsiz turnuva da dahil olmak üzere Demo hesap kullanıcılarının katılıp tecrübe edinmeleri için fırsatlar da mevcut.

Ayrıca Stratejiler isimli kısımda kullanıcıların hangi durumlarda nasıl ticaret yapabilecekleri ile alakalı metodlar bulunmakta. Fakat, hiçbir stratejinin kesintisiz ve garanti bir başarıyı güvence altına almayacağını bildirmemiz gerekir tabii.

Bir diğer yandan, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünü de barındıran Binomo Yardım merkezi, platform hakkında sorulabilecek soruların yanıtlarını kullanıcıların hizmetine sunan bir bölüm. Yeni başlayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Binomo'da yatırım yapmak

Binomo'nun avantajlı dünyasına giriş yapmak isteyen kullanıcıların sordukları diğer sorular ise "Binomo nasıl para kazanılır veya nasıl oynanır?" gibi konular oluyor. Öncelikle bu durum özelinde söyleyebileceklerim ise Binomo'nun bir bahis ya da oyun sitesi, uygulaması olmadığı, gerçek kullanıcı ve yatırımcıların ticaretlerini gerçekleştirdiği, meşru, güvenilir, ve ciddi bir ticaret platformu olması.

Binomo'da Sabit Zamanlı İşlemler kullanılmaktadır. Yatırım ve ticaret işlemi içinse:

Bir varlık seçin.

Miktarı ve 1 dakikadan 60 dakikaya kadar olan zamanı belirleyin.

Bir öngörüde bulunun.

Öngörünüz gerçekleşirse, ek gelir elde edersiniz. Fakat tersi durumda, miktarlar iade edilmemektedir.

Fakat bu yanıtların "Binomo'dan para kazanma" konusuna cevap olmadığını belirtmeliyiz bir yandan. Bu soru nispeten yanlış bir soru, çünkü Binomo kullanıcıların deneyim, yetenek, ve analizlerini kullanarak ek gelir elde edebildikleri bir ticaret platformu. Bu para kazanmak için bir platform değil.

Para yatırma

Seçtiğiniz hesap türüne göre değişen depozito miktarı minimum $10, ya da seçtiğiniz kurun bu miktar ile olan eşdeğeri olarak belirleniyor. Türkiye'deki kullanıcılara ise depozito yöntemi olarak birçok seçenek sunuluyor. Bu seçeneklerden bazıları Hizli Papara, MasterCard, VISA, Jeton wallet, Cepbank, Payfix gibi metodlar.

Bonuslar

Binomo kullanıcılarına sunduğu 4 çeşit bonus bulunmaktadır:

Binomo'nun kayıt olan her kullanıcıya kayıt sonrasında %25 miktarında sağlıyor olduğu 'hoşgeldin bonusu' Binomo'da kazanıp deneyimleyeceğiniz ilk bonus türü. 30 dakika geçerliliği olan 'hoşgeldin bonusu', Demo hesabı olan kullanıcıların en azından minimum depozit miktarı yatıramadan elde edemedikleri bir bonus türü. İkinci bonus türü olan depozit bonusu ise, kullanıcıların minimum depozit miktarını yatırarak bile elde edebildikleri bir bonus. Kural gereği, depozit miktarı arttıkça elde edilen bonus da artmakta. Bahsedilen depozit bonusuna da eklenebilen bonus kuponu ya da kodu ise Binomo promosyonu kapsamında, ya da kişisel menajerinizden bir hediye olarak elde edebilirsiniz. Bir diğer bonus türü olan no-deposit bonusu ise Binomo kullanıcılarına tanınan bir diğer ayrıcalık. Örneğin, VIP Hesap kullanıcıları için risksiz yatırım fırsatı sunan bu bonus, Binomo'nun düzenli müşterilerine bir hediye ya da benzeri bir tutumla hesaba belirli bir miktarın yönlendirilmesi gibi avantajlar içermekte.

Binomo para çekme nasıl yapılır?

Binomo para çekimi konusunda biliyor olmanız gereken tek nokta, işlem ve süreçlerin güvenliğini sabit bir şekilde sağlayabilmek adına depozito için kullandığınız metod ile aynı seçeneği seçmeniz gerekiyor olması. Binomo withdrawal kısmından gerçekleştireceğiniz işlem, hesap ve seçeneğe göre değişkenlik göstererek birkaç dakika içinde, veya hesaba ve ödeme sistemine bağlı olarak 3 gün veya fazlasında tamamlanabiliyor.

"Binomo'dan para çekemiyorum" şikayetini okuduysanız eğer, bu yorum büyük olasılıkla platformun kurallarını ihlal eden ve/veya doğrulama işlemi reddedilmiş bir kullanıcı tarafından yazılmıştır. Platform para çekme sorununun yaşanmaması için Kullanıcı Sözleşmesi'ni takip ederseniz Binomo'dan para çekme konusunda sorun yaşamazsınız.

Limit

Binomo para çekme limiti ise; günlük $3.000, haftalık $10.000, aylık ise $40.000 şeklinde belirlenmiş durumda. Ayrıca bazı kullanılan yöntemlerin kendi limitlerini belirlediklerini de söylemeliyiz.

Yatırım için pratik Binomo App'i deneyin

Özetlemek gerekirse, Binomo tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılarına da yatırım ve ticaret işlemlerini elverişli bir şekilde, pratik arayüzlü uygulaması sayesinde akıllı telefon ve tabletlerinden yapmalarına olanak sağlamakta. Güvenli ve müşteri odaklı bir servis içerisinde her yere taşınabilen bir cihaz aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebiliyor olmanız gerçekten oldukça dikkat çekici bir fırsat. Yaşayacağınız herhangi bir problemde her zaman Binomo müşteri hizmetleri ile iletişime geçebiliyor olmanız ise bir başka avantaj.

Bir yandan alanın barındırdığı riskleri (depozitonun bir kısmını ya da tamamını kaybetme, daimi başarı sağlayamama gibi) hatırlamak elbette ki gerekli. Fakat, platform fark etmeksizin her şekilde karşılaşılabilecek bu riskleri alan kullanıcılara, Binomo'yu online ticaret platformu olarak seçmeleri için oldukça makul sebepler sıraladık.