Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
|19 Ağustos 2021 10:27
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.
Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklık Iğdır ve Tunceli'de 36, Ağrı'da 32, Erzincan'da 31, Kars ve Erzurum'da 29, Ardahan'da 27 derece olacak.
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