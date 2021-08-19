Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|19 Ağustos 2021 10:36
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
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