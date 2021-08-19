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İYİ Parti Yalova İl Başkanı tahliye edildikten sonra görevinden istifa etti

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, hakkında 11 yıl önce "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine konulduğu cezaevinden denetimli serbestlikten faydalanarak çıkmasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.
19 Ağustos 2021 10:40
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İYİ Parti Yalova İl Başkanı tahliye edildikten sonra görevinden istifa etti

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl süren görevinden ayrıldığını bildirdi. Büyük bir onur duyarak yaptığı İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı görevini partisine zarar vermemek adına bıraktığını belirten Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret yapan herkesin başına gelebilecek bir olaydan dolayı ceza aldım. Şu an için Yalova'dayım. Bu süreçte şahsımı arayıp soran, aileme ulaşan herkese teşekkür ederim. Dostlukların zor günlerde olacağını gösterdiler ayrıca birlikte bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm ilçe başkanlarıma, il, ilçe yönetimlerine, il disiplin kurulu üyelerine ve başkan danışmanlarıma çok teşekkür ederim. Bu günden sonra da bir nefer olarak partime ve Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e hizmet etmeye devam edeceğim. Siyasete zaman zaman bu tür yol kazalarının olabileceğini bilerek girdim. Bugüne kadar siyasi süreçte kırdıklarım varsa özür dilerim."

Erol Tatar, 2010 yılında Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesince "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 12 ay hapse mahkum edilmiş, cezasının kesinleşmesi üzerine 16 Ağustos'ta Kocaeli Açık Cezaevine teslim edilmişti.
Anadolu Ajansı
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