İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eylem hazırlığındaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
|19 Ağustos 2021 10:45
|+Aa- Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan, kaçak yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a gelen bir grubun çeşitli eylemler için hazırlık yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Esenler'deki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı
19 Ağustos 2021 12:06
|Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda
19 Ağustos 2021 11:31
|Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2021 10:36
|Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 11 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı
19 Ağustos 2021 10:26
|Mahrem imam, gizli bilgileri 'solucan USB' ile ele geçirmiş
18 Ağustos 2021 17:20
|FETÖ'den aranan eski Danıştay Üyesi yakalandı
18 Ağustos 2021 17:01
|Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
18 Ağustos 2021 16:43
|PKK'dan Afrin'e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
18 Ağustos 2021 16:18
|Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Ağustos 2021 13:26
|Terör örgütü üyesi, ikna çalışmasıyla Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu
18 Ağustos 2021 11:54