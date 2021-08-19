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Simülasyonlu 2021 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
2021 yılı öğretmen mazeret tayin robotu yayında
|19 Ağustos 2021 10:46
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Milli Eğitim Bakanlığı, mazeret tayinlerinde ikinci aşama başvurularını almaya başladı. Özür grubu yer değiştirme başvuruları 23 Ağustos 2021 Saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Başvuru sonuçları ise 24 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
MEB'in açıkladığı kontenjan listesinde 100 bin 13 kadro yer almaktadır. Ayrıca, muhtemel boşalacak kurum kontenjanları yer almakta olup, İl Milli Eğitimlerde belirlenen boş kontenjanların dışında, bu kurumlardan özür durumuna bağlı başvuruda bulunmuş öğretmenlerin nakillerinin çıkması halinde bu kontenjanlara da atama yapılacaktır. Bu kısımda toplamda 40 bine yakın kontenjan yer almaktadır.Simülasyonlu robotta, memurlar.net'e ücretsiz bir şekilde üye olarak, tercih listesi oluşturabilir ve hangi kadroların çok fazla tercih aldığını görebilirsiniz Tercihlerim adresinden "Mezun olduğunuz bölümü" girerek, size uygun kadroları tercih listesi yapabilirsiniz. Tercihlerim sekmesi için tıklayınız.
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