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Simülasyonlu 2021 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında

2021 yılı öğretmen mazeret tayin robotu yayında
19 Ağustos 2021 10:46
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Simülasyonlu 2021 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığı, mazeret tayinlerinde ikinci aşama başvurularını almaya başladı. Özür grubu yer değiştirme başvuruları 23 Ağustos 2021 Saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Başvuru sonuçları ise 24 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

MEB'in açıkladığı kontenjan listesinde 100 bin 13 kadro yer almaktadır. Ayrıca, muhtemel boşalacak kurum kontenjanları yer almakta olup, İl Milli Eğitimlerde belirlenen boş kontenjanların dışında, bu kurumlardan özür durumuna bağlı başvuruda bulunmuş öğretmenlerin nakillerinin çıkması halinde bu kontenjanlara da atama yapılacaktır. Bu kısımda toplamda 40 bine yakın kontenjan yer almaktadır.

Simülasyonlu robotta, memurlar.net'e ücretsiz bir şekilde üye olarak, tercih listesi oluşturabilir ve hangi kadroların çok fazla tercih aldığını görebilirsiniz Tercihlerim adresinden "Mezun olduğunuz bölümü" girerek, size uygun kadroları tercih listesi yapabilirsiniz. Tercihlerim sekmesi için tıklayınız.

2021 yılı Mazeret Tayin Robotunu görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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