https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Pendik'te hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu.
19 Ağustos 2021 11:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Pendik'te hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu.

Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı yakınlarında bir alanda, hayatını kaybeden hayvanların açılan bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Vatandaşlar da bu görüntüleri paylaşarak sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Bunun üzerine olay yerine giden basın mensupları, bakımevinin bulunduğu yerden bir iş makinesi ile minibüsün hızlıca ayrıldığını gördü. Güvenlik görevlileri de gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

İş makinesinin çalıştığı yerde, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ölen hayvanları gömme işlemi yapıldığı öğrenildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı Başhekimi Mevlüt Maytalman, İstanbul'daki hayvanların gömüldüğü yer dolduğu için yeni bir alan açtıklarını savundu.

Maytalman, "Buradaki hayvanların yüzde 80-90'ı trafik kazalarından, diğerleri de ilçe belediyelerden ve vatandaşlardan geliyor. Toplu gömü olduğu zaten İBB tarafından açıklandı. Gelen ölü hayvanların üzeri günlük olarak kapatılıyor, burada günlerce bekletildiği yok." iddiasında bulundu.

"İki metre mezar kazılıp kireç dökülmeli"

Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği Başkanı Ramazan Ölçer de İBB'nin kedi, köpek gibi ölen hayvanları biriktirip toplu halde gömdüğünü söyledi.

Sistem olarak ölen hayvanların, iki metre kazılan mezara kireç dökülerek koyulması ve akşamında da mezarın kapatılması gerektiğini belirten Ölçer, İBB'nin de bu şekilde gömmesi gerektiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu
19 Ağustos 2021 12:19		 Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı
19 Ağustos 2021 12:08
Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü
19 Ağustos 2021 12:04		 Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem
19 Ağustos 2021 11:54
Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
19 Ağustos 2021 11:14		 Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı
19 Ağustos 2021 10:38
Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
19 Ağustos 2021 10:25		 Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu
19 Ağustos 2021 10:02
Esenyurt'ta 2 gün üst üste gelip aynı araçtan ses sistemini çaldılar
19 Ağustos 2021 09:55		 Esenyurt'ta güvenlik görevlilerine sopayla saldırdılar
19 Ağustos 2021 09:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu12:14 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı12:14 - Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek12:13 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı12:06 - Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı
12:04 - Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü11:57 - Yeni evlenen çift, düğün takılarını selzedelere bağışladı11:54 - Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem11:51 - Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor11:50 - Bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti11:46 - Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu
11:43 - Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi11:33 - 'Bozkurt'ta 2 haftada vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız'11:31 - TEKNOFEST'e başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti11:31 - Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda11:30 - Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya 'Toplu Sözleşme' ziyareti
11:29 - Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
İrem hemşire Türk askerlerinin himayesi altında
Kabine 'salgın ve yüz yüze eğitim' gündemiyle toplanıyor
SGK dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eda Kırkıcı Yıldız 1
ah bu şarkıların gözü kör olsun 3
güneş yanığı 1
yaraya tuz basmak 3
Haber kaynaklarını takipten uzaklaşmak 1
karakalem 1
şom ağızlı 1
kafasına göre takılan insan 2
sözlükte yalnız olmak 1
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam