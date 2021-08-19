Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
|19 Ağustos 2021 11:20
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Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, daha önce tartışmalara neden olan bir karara imza atmıştı.
Başkan Çiftçi, ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi imar müdürü olarak görevlendirmişti.
Yine ağabeyinin görevlendirilmesinde yetkilerini kullanan Başkan Çiftçi, ağabeyini bu kez vekaleten başkan yardımcılığı görevine getirdi.
"BU İLÇEDE HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN AKRABASIYIZ"
Daha önce ağabeyini imar müdürlüğü görevine getirirken, "Biz Çayeli'nde hepimiz kardeşiz zaten. Bu ilçede hepimiz birbirimizin akrabasıyız." diyen başkanın, ağabeyini bu sefer de başkan yardımcılığına getirmesi tepkilere neden oldu.
3 BAŞKAN YARDIMCISI BULUNUYOR
3 başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi'nde Tahir Aksoy 'Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden, Genç Sami Çomoğlu 'İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu
5 MÜDÜRLÜK AĞABEYE VERİLDİ
Belediye Başkanının ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise 'Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu.
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