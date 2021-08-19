https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı

Daha önce ağabeyini imar müdürü yapan Rize Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, bu kez de ağabeyini vekaleten belediye başkan yardımcılığı görevine getirdi.
19 Ağustos 2021 11:20
+Aa- Yazdır
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, daha önce tartışmalara neden olan bir karara imza atmıştı.

Başkan Çiftçi, ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi imar müdürü olarak görevlendirmişti.

Yine ağabeyinin görevlendirilmesinde yetkilerini kullanan Başkan Çiftçi, ağabeyini bu kez vekaleten başkan yardımcılığı görevine getirdi.

"BU İLÇEDE HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN AKRABASIYIZ"

Daha önce ağabeyini imar müdürlüğü görevine getirirken, "Biz Çayeli'nde hepimiz kardeşiz zaten. Bu ilçede hepimiz birbirimizin akrabasıyız." diyen başkanın, ağabeyini bu sefer de başkan yardımcılığına getirmesi tepkilere neden oldu.

3 BAŞKAN YARDIMCISI BULUNUYOR

3 başkan yardımcısı bulunan Çayeli Belediyesi'nde Tahir Aksoy 'Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden, Genç Sami Çomoğlu 'İtfaiye Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu

5 MÜDÜRLÜK AĞABEYE VERİLDİ

Belediye Başkanının ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi ise 'Fen İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Bozkurt'ta 2 haftada vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız'
19 Ağustos 2021 11:33		 Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet
19 Ağustos 2021 11:29
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
19 Ağustos 2021 11:23		 Noterlerde güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacmi 921 milyon liraya ulaştı
19 Ağustos 2021 11:01
15 yaş ve üstündekilerin aşılanması başladı
19 Ağustos 2021 10:06		 Rekabet kurallarını ihlal eden 17 kuyumcuya 263 bin 818 lira ceza
19 Ağustos 2021 10:05
Madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
19 Ağustos 2021 09:28		 MAPEG, hizmetlerini elektronik ortamda yürütecek
19 Ağustos 2021 09:19
Afganistan'dan tahliye edilen 271 yolcu daha Türkiye'ye getirildi
19 Ağustos 2021 08:32		 Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette
18 Ağustos 2021 23:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu12:14 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı12:14 - Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek12:13 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı12:06 - Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı
12:04 - Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü11:57 - Yeni evlenen çift, düğün takılarını selzedelere bağışladı11:54 - Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem11:51 - Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor11:50 - Bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti11:46 - Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu
11:43 - Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi11:33 - 'Bozkurt'ta 2 haftada vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız'11:31 - TEKNOFEST'e başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti11:31 - Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda11:30 - Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya 'Toplu Sözleşme' ziyareti
11:29 - Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
İrem hemşire Türk askerlerinin himayesi altında
Kabine 'salgın ve yüz yüze eğitim' gündemiyle toplanıyor
SGK dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1
blog yazmak 1
uzun bir aradan sonra görülen arkadaş 1
Son dakika 1
Acaba yaşamak 1
mola vermek 1
teşekkürler sözlük 4
güneş yanığı 1
Emelkoca 3
amfide ders almak 2
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam