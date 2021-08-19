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Bakan Çavuşoğlu'dan açıklama: Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taliban yönetimini tanıyıp tanımayacağına yönelik soruyu "Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmemiz lazım" diye yanıtladı. Çavuşoğlu, uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini de kaydetti.
19 Ağustos 2021 11:12
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Bakan Çavuşoğlu'dan açıklama: Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?

Afganistan'daki gelişmeler dünyanın gündeminde.

Taliban'dan kaçış ve ülkeden tahliyeler sürerken Ankara da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin Afganistan'daki duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

"ÖNCEDEN KARAR VERMEK DOĞRU DEĞİL"

Afganistan'daki hükümet kurma çabaları ve kurulacak hükümetin tanınması konusunda görüşleri sorulan Çavuşoğlu, önce hükümetin nasıl kurulacağını görmelerinin gerektiğini vurguladı.

Bu konuda gösterilecek tutumlar ve verilecek mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüştüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"'Kapsayıcı bir hükümet kuracağız' diyorlar. Gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunu görmemiz lazım. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek. Cuma günü NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Uluslararası toplumla birlikte koordine edip birlikte hareket etmemiz lazım. Şu anda önceden bir karar vermek doğru olmaz."

"TALİBAN İLE İLETİŞİMİMİZ VAR"

Çavuşoğlu, "Taliban ile temas nasıl sağlanıyor, Taliban temsilcileri ile görüşme söz konusu mu?" sorusu üzerine, Kabil'e girmeden önce Taliban'ın siyasi kanadını Türkiye'ye davet ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon programında, Taliban temsilcileriyle görüşebileceğini söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Değişik kanallardan iletişimimiz var. Gerek Kabil gerek Doha üzerinden temaslarımız var, olması da lazım. Şu anda Dr. Abdullah, Hikmetyar ve eski Devlet Başkan Karzai ile diğerlerinin içinde olduğu komisyon hükümet kurmak için görüşmeye başladı. Esas öncelikleri o şimdi." bilgisini verdi.

"KALMAK İSTEYENLER DE VAR"

Afganistan'daki Türk vatandaşlarına telefonla tek tek ulaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, koordinasyon ve destek merkezi vasıtasıyla salgın döneminde olduğu gibi vatandaşlardan talep edenleri ülkeye getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Afganistan'da kalmak isteyen vatandaşların da olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"'Ben gitmek istiyorum' diyen vatandaşlar da var. Ayrılmak isteyenler havaalanına gidiyor. Orada askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığından arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini sağlıyoruz. Afganistan'da aşağı yukarı 1500 üzerinde Türk vatandaşı var. Hepsi gelmiyor, dönmek isteyenlerin rakamı değişiyor."

"BAŞKA ÜLKELERE DE YARDIM EDİYORUZ"

Çavuşoğlu, başka ülkelerin tahliyerine de yardım ettiklerini belirterek, "Çok sayıda ülke bize başvuruyor. Türkiye'nin oradaki rolü bakımından askerlerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
NTV
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